日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円安の5万7040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
60088.98円 ボリンジャーバンド3σ
58339.72円 ボリンジャーバンド2σ
57467.83円 19日日経平均株価現物終値
57074.00円 5日移動平均
57040.00円 20日夜間取引終値
56590.46円 ボリンジャーバンド1σ
56380.00円 一目均衡表・転換線
55185.00円 一目均衡表・基準線
54841.20円 25日移動平均
53091.94円 ボリンジャーバンド-1σ
52057.20円 75日移動平均
52012.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51342.68円 ボリンジャーバンド2σ
51300.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49593.42円 ボリンジャーバンド3σ
45557.05円 200日移動平均
株探ニュース
