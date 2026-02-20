　20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円安の5万7040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

60088.98円　　ボリンジャーバンド3σ
58339.72円　　ボリンジャーバンド2σ
57467.83円　　19日日経平均株価現物終値
57074.00円　　5日移動平均
57040.00円　　20日夜間取引終値
56590.46円　　ボリンジャーバンド1σ
56380.00円　　一目均衡表・転換線
55185.00円　　一目均衡表・基準線
54841.20円　　25日移動平均
53091.94円　　ボリンジャーバンド-1σ
52057.20円　　75日移動平均
52012.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51342.68円　　ボリンジャーバンド2σ
51300.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49593.42円　　ボリンジャーバンド3σ
45557.05円　　200日移動平均


株探ニュース