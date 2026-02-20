このトップで首位の背中も見えてきた。KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）が2月19日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。激しい高打点のぶつかり合いを制し、個人7勝目を飾った。

【映像】伊達vsライバル…単騎3枚とシャンポン4枚の真っ向勝負

当試合は起家からKADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、EX風林火山・勝又健志（連盟）、伊達の並びでスタート。東1局は阿久津が先制リーチで仕掛け、9索の暗カンして符ハネさせると、待ち牌の4万を引き、リーチ・ツモ・嶺上開花・ドラ2の12000点をアガった。東2局1本場では阿久津にたろうが8000点（＋300点）を放銃し、阿久津が抜け出す。

しかし東3局から伊達が怒涛のアガリを決める。まず阿久津から6400点を奪取すると、東4局では親の伊達に勝又が12000点を放銃、さらに同1本場では伊達がリーチで仕掛け、勝又はダマテンで構える。伊達がドラの6万単騎待ちツモって12000点（＋300点）を獲得し、阿久津を逆転した。

東4局2本場では阿久津に勝又が16000点（＋600点、供託1000点）を放銃し、再び阿久津がトップ目に立った。南2局、伊達が赤1の2筒・5筒・8筒待ちでリーチを仕掛け、たろうから8000点を一発で再び伊達が逆転。そのままトップで逃げ切った。

1月9日以来のトップで、自身7勝目。インタビューに応じた伊達は「チームがものすごく好調になっている中、伊達個人がポイントを減らしてしまう試合が多く続いていたので、今日はめちゃくちゃ恵まれている配牌とツモという感じで、その恵まれた機会をトップで終えられてめちゃくちゃ良かったと思います」と心の内を明かした。

この対局終了時点で、トップのEX風林火山とは109.8ポイント差。伊達は「スゴい…！」とシンプルに感想を明かしつつ 「折角、これだけポイントは持たせていただいて、レギュラー通過は出来そうだなってところなので、折角ならレギュラー首位通過は……ご褒美があるんですよ。ご褒美を狙えるなら狙いたい……お金が欲しい……（笑）！」と話すと、伊達の突然の告白に視聴者は「わろた」「正直者w」などと盛り上がった。

最後に伊達は「今日もありがとうございました。直近すごくくすぶっている試合が多かったので大きいトップが取れてホッとしています。残り試合少ないですが、最後までしっかり応援よろしくお願いします。我々も頑張ります」と語った。

【第1試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）5万4900点/＋74.9

2着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）4万9900点/＋29.9

3着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）7600点/▲32.4

4着 EX風林火山・勝又健志（連盟）ー1万2400点/▲72.4

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）