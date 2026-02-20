『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、新卒でベンチャー企業に就職するのは危険なのかについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

「ベンチャー＝成長できる」わけではない

新卒でベンチャー企業を志望する理由として、最も多いのが「成長できそうだから」というものです。確かに、裁量が大きく、スピード感のある環境で経験を積めるベンチャー企業は少なくありません。

ただし、「ベンチャー＝成長できる」と短絡的に考えてしまうと、危険な判断につながります。成長できるかどうかは、企業規模ではなく、業務内容と育成制度によって決まるからです。

ベンチャーであっても、場当たり的な業務ばかりで振り返りがなければ、経験は積み上がりません。逆に、大手企業でも、適切に任された仕事を通じて大きく成長できるケースは多くあります。

重要なのは、「忙しそう」「若手が活躍していそう」というイメージではなく、その成長がどのように生まれているのかを冷静に見極めることです。

教育と評価が曖昧な会社を見抜く

新卒でベンチャー企業に入る際に、特に注意すべきなのがこの点です。教育方針や評価基準が曖昧な会社は、リスクが高くなります。

「見て覚えてほしい」「とりあえずやってみて」というスタンス自体が悪いわけではありません。ただし、他の会社の教育制度に比べて、経験を積めるスピードがその分スローペースになってしまう可能性もあります。

また、評価基準が不明確な場合、何を頑張れば評価されるのかが分からず、モチベーションを失ってしまうことにつながりかねません。このように、仕組みが整っていないまま新卒を受け入れている企業もあるのです。

新卒に求められている役割

もう一つ見落とされがちなのが、「新卒に何を期待している会社なのか」という視点です。ベンチャー企業では、即戦力に近い動きを求められるケースも珍しくありません。

それを理解しないまま入社すると、「思っていたより放置されている」「成果が出ないと評価されない」と感じやすくなります。これは本人の能力不足というより、入社前の認識がずれているだけの場合がほとんどです。

新卒でベンチャーに入ること自体が危険なのではありません。自分がどんな役割を担い、どんな環境で成長できるのかを確認せずに飛び込むことが危険なのです。

ベンチャー企業を選ぶ際は、「どんな教育制度で新人が育っているのか」を一度言葉にして説明してもらってください。それができる会社であれば、新卒であっても大きなチャンスになるはずです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）