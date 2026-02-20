Å¾¹»À¸¤¬Íè¤¿Æü¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡½¡½¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¡ØÅ¾¹»À¸¥Ê¥Î¡ÙÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤ÇÃçÅçÍºÌ¤¬ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼
Å¾¹»À¸¤¬Íè¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¶µ¼¼¤Î¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡½¡½¡£Ææ¤ÎÂ¸ºß¡È¥Ê¥Î¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÎ¢Â¦¤¬Ë½¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¡ØÅ¾¹»À¸¥Ê¥Î¡Ù¤¬ÆüËÜÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÆüËÜÈÇ¤ò¥ê¥á¥¤¥¯À©ºî¤·¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
(º¸¤«¤é)¸¶ºî¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ÃçÅçÍºÌ
º£ºî¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥¯¥é¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ææ¤ÎÅ¾¹»À¸¡È¥Ê¥Î¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Æü¾ï¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯³Ø±à¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡£
¸¶ºî¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥¿¥¤¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖGMM25¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¤½¤Î¸åNetflix¤Ë¤Æ¹ñºÝÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¯2021Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤âNetflix¤Ë¤è¤ê¹ñºÝÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¿·¥·¡¼¥º¥ó¡ØGirl From Nowhere: The Reset¡Ù¤Ï¡¢3·î¤ËChannel ONE HD 31¡¢oneD¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢Netflix¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
FOD¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÆüËÜÈÇ¤ò¥ê¥á¥¤¥¯À©ºî¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ê¥Î¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£ºî¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëÃçÅçÍºÌ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÃçÅç¤Ï¡Öº£ºî¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ËÜºî¤Ç¥Ê¥Î¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤È³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢´ÊÃ±¤ËÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥Ê¥Î¤Ë¿´¤ò¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¾ð¤òÂ¿¤¯¸ì¤é¤Ê¤¤¥Ê¥Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÐÏÃ¤·ÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¿·¤¿¤Ê¡ØÅ¾¹»À¸¥Ê¥Î¡Ù¤ò³§¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡üÃçÅçÍºÌ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯£¹·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£·ì±Õ·¿A·¿¡£¿ÈÄ¹165Ñ¡£
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¡Ê¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø·Ð¸³¤¢¤ê¡Ë¡¢°Åµ¡£
¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ë¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¸½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£º£ºî¤¬ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë¡£
(º¸¤«¤é)¸¶ºî¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ÃçÅçÍºÌ
º£ºî¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥¯¥é¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ææ¤ÎÅ¾¹»À¸¡È¥Ê¥Î¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Æü¾ï¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯³Ø±à¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡£
¿·¥·¡¼¥º¥ó¡ØGirl From Nowhere: The Reset¡Ù¤Ï¡¢3·î¤ËChannel ONE HD 31¡¢oneD¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢Netflix¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
FOD¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÆüËÜÈÇ¤ò¥ê¥á¥¤¥¯À©ºî¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ê¥Î¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£ºî¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëÃçÅçÍºÌ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÃçÅç¤Ï¡Öº£ºî¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ËÜºî¤Ç¥Ê¥Î¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤È³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢´ÊÃ±¤ËÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥Ê¥Î¤Ë¿´¤ò¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¾ð¤òÂ¿¤¯¸ì¤é¤Ê¤¤¥Ê¥Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÐÏÃ¤·ÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¿·¤¿¤Ê¡ØÅ¾¹»À¸¥Ê¥Î¡Ù¤ò³§¤µ¤Þ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡üÃçÅçÍºÌ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯£¹·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£·ì±Õ·¿A·¿¡£¿ÈÄ¹165Ñ¡£
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¡Ê¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø·Ð¸³¤¢¤ê¡Ë¡¢°Åµ¡£
¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ë¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¸½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£º£ºî¤¬ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë¡£