ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１９１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式19日（NY時間11:03）（日本時間01:03）
ダウ平均 49470.93（-191.73 -0.39%）
ナスダック 22712.62（-41.01 -0.18%）
CME日経平均先物 56975（大証終比：-585 -1.03%）
欧州株式19日GMT16:03
英FT100 10621.52（-64.66 -0.61%）
独DAX 25012.25（-265.96 -1.05%）
仏CAC40 8383.75（-45.28 -0.54%）
米国債利回り
2年債 3.466（+0.006）
10年債 4.085（+0.002）
30年債 4.716（+0.010）
期待インフレ率 2.295（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.745（+0.006）
英 国 4.372（-0.002）
カナダ 3.237（+0.007）
豪 州 4.784（+0.060）
日 本 2.140（+0.003）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝66.63（+1.44 +2.21%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5028.40（+18.90 +0.38%）
ビットコイン（ドル）
66137.06（-168.29 -0.25%）
（円建・参考値）
1024万9922円（-26082 -0.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49470.93（-191.73 -0.39%）
ナスダック 22712.62（-41.01 -0.18%）
CME日経平均先物 56975（大証終比：-585 -1.03%）
欧州株式19日GMT16:03
英FT100 10621.52（-64.66 -0.61%）
独DAX 25012.25（-265.96 -1.05%）
仏CAC40 8383.75（-45.28 -0.54%）
米国債利回り
2年債 3.466（+0.006）
10年債 4.085（+0.002）
30年債 4.716（+0.010）
期待インフレ率 2.295（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.745（+0.006）
英 国 4.372（-0.002）
カナダ 3.237（+0.007）
豪 州 4.784（+0.060）
日 本 2.140（+0.003）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝66.63（+1.44 +2.21%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5028.40（+18.90 +0.38%）
ビットコイン（ドル）
66137.06（-168.29 -0.25%）
（円建・参考値）
1024万9922円（-26082 -0.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ