NY株式19日（NY時間11:03）（日本時間01:03）
ダウ平均　　　49470.93（-191.73　-0.39%）
ナスダック　　　22712.62（-41.01　-0.18%）
CME日経平均先物　56975（大証終比：-585　-1.03%）

欧州株式19日GMT16:03
英FT100　 10621.52（-64.66　-0.61%）
独DAX　 25012.25（-265.96　-1.05%）
仏CAC40　 8383.75（-45.28　-0.54%）

米国債利回り
2年債　 　3.466（+0.006）
10年債　 　4.085（+0.002）
30年債　 　4.716（+0.010）
期待インフレ率　 　2.295（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.745（+0.006）
英　国　　4.372（-0.002）
カナダ　　3.237（+0.007）
豪　州　　4.784（+0.060）
日　本　　2.140（+0.003）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝66.63（+1.44　+2.21%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5028.40（+18.90　+0.38%）

ビットコイン（ドル）
66137.06（-168.29　-0.25%）
（円建・参考値）
1024万9922円（-26082　-0.25%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ