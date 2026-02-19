＜ASKA CONCERT 2026 昭和が見ていたクリスマス!?＞の初日公演、2026年2月12日の東京国際フォーラムホールAを観た。この＜昭和が見ていたクリスマス!?＞は、ASKAが自身のライフワークの一つとして位置付けているもので、2009年と2012年にも開催されて大きな反響を呼んだ、貴重なシリーズ公演である。昭和の名曲の数々を歌い継ぐことと、ビッグバンドが参加していることが、大きな特徴となっている。今回は14年ぶりの開催となり、2009年に続いて、ゲストとして岩崎宏美が参加。東京（東京国際フォーラムホールA）と大阪（グランキューブ大阪）で2日間ずつ、合計4公演が行われた。優れた音楽はタイムマシンの機能を備えている。夢のようで魔法みたいな空間が出現する夜となった。“華やかな昭和の空気感”が見事に再現されたからだ。

◆ライブ写真

過去2回のステージの模様を映し出したオープニングVTRに続いて、幕が開くとASKAが登場して布施明の「君は薔薇より美しい」（1979年）を披露した。伸びやかかつ艶やかな歌声が鳴り響いた瞬間に、会場内が薔薇色に染まるような華やかな幕開けだ。昭和のコンサートの醍醐味は、人間の力を結集した豪華な演出にあった。この日のステージも、冒頭から人間味あふれる歌と演奏が全開となった。指揮・編曲の藤野浩一、Newherd Special Big Band（管楽器14名、ギター2名、ベース、ドラム、パーカッション各1名）に加えて、13名のストリングスチーム、さらにASKAバンドのメンバーの澤近泰輔（ピアノ・編曲）、クラッシャー木村（バイオリン）、高橋あず美、結城安浩に加えてUUMIの3名によるコーラス隊が参加。ASKAも含めると、総勢39名によるステージ。その豊潤な音色に“包まれる”のは至福の体験だ。

ミラーボールの光が降り注ぐ中でのピンキーとキラーズの「恋の季節」（1968年）で、ASKAが帽子に手をかけるピンキーの仕草までを取り入れて歌うと、大きな歓声が起こった。ASKAの歌とパフォーマンスだけでなく、アレンジも原曲の味わいを極力活かしたものになっていて、ノスタルジーも感じることができる。ピンキーとキラーズにはなかった女性コーラスが入ってくるなど、新鮮な要素もある。懐かしさと新しさを味わえるところにも、この『昭和が見ていたクリスマス!?』の魅力があるのだ。ASKAの小・中・高校生時代と昭和歌謡の黄金期（1960年代後半〜80年代前半）は重なっている。この日歌われた昭和の名曲たちの多くは、ASKAが少年時代から愛唱し、体に染み付いたものだ。ASKAはMCでこう説明した。

「僕は子どもの頃から歌謡曲が大好きで、物真似ばかりやっていました。今のクリスマスは家で静かに過ごすようになりましたが、僕らが子どもの頃のクリスマスはとにかく賑やかで、子ども心に年末が来るのが楽しみでした。今日は、僕が子どもの頃に心待ちにしていた昭和の年末の賑やかさを、みなさんとともに楽しみたいと思います」

青い光に照らされながら歌われたのは湯原昌幸の「雨のバラード」（1971年）だ。ASKAの歌い方のニュアンスは、自身のオリジナル曲を歌う時とはまた少し違っているため、シンガーとしてのASKAの魅力を再発見する場にもなった。昭和の名曲をカバーする企画が成立しているのは、ASKAの圧倒的な声量と幅広い音域と豊かな表現力があるからこそだろう。カバーでもASKAの卓越した歌唱力が際立っていく。原曲とはかなり違うアレンジが施された曲もある。ギターサウンドを全面的にフィーチャーした壮大なロックバラードへと生まれ変わっていたのはタイガースの「廃墟の鳩」（1968年）だ。ASKAのボーカルが真っ直ぐ届いてきた。＜汚れなき夜をこの地上に再び創るために＞という歌詞は令和の今にも切実に響いてきた。ペドロ＆カプリシャスの「五番街のマリーへ」（1973年）では、ASKAの温かな歌声と優美なストリングス、たおやかなホーンの音色に酔いしれた。昭和を知る世代に懐かしさをもたらすだけでなく、昭和を知らない世代に、昭和歌謡の良さを知ってもらうために、歌い継いでいくのは意義深いことだ。

沢田研二のソロデビュー曲「君をのせて」（1971年）はASKAのソロアルバム『NEVER END』でもカバーしていた楽曲だ。ここでは原曲に忠実なアレンジでの歌唱となった。包容力のある歌声が染みてきた。歌詞の＜夜の海を渡る船＞のように、歌によって聴き手をどこかへと運んでいくようだ。「木綿のハンカチーフ」は、多彩な楽器編成を活かしたアレンジになっていて、1コーラスごとに変化していく起伏に富んだサウンドが時の移ろいを表しているようだった。ASKAの歌声が、時の流れの中で心替わりする主人公の悲哀に寄り添うように響いてきた。

ブルージーなボイスが新鮮だったのは上田正樹の「悲しい色やね」（1982年）だ。さらに、ASKAの音楽に大きな影響を与えた音楽家・プロデューサーのデヴィッド・フォスターがプロデュースして、ジョシュ・グローバンによって世界的なヒット曲となった「You Raise Me Up」（2003年）も演奏された。白い光の筋を浴びながら、こぶしを握りしめて、ASKAがエモーショナルに歌いあげていく。英語の歌だが、思いがたっぷり詰まった歌声、ソウルフルなコーラス、広がりのある演奏が一体となって届いてきた。

続いてのMCでは、ASKAが子どもの頃、坂本九のことが大好きだったエピソードが紹介された。4歳の頃、坂本がゲストで出演していたテレビの公開番組を九電体育館に観に行き、坂本がコントでいじめられているのが許せず、最前列に走って、「九ちゃんをいじめるな！」と叫んだ姿が放送されたのだ。なお、指揮の藤野はかつて坂本と一緒に仕事をしていたという繋がりもあった。今回のセットリストの4曲のアレンジを担当した現役の大学生でもあるサックス奏者・音楽家の鈴木真明地が紹介される場面もあった。世代を越えた繋がりが生まれるところにも、音楽の良さがある。

前半の最後を締めた曲はCHAGE and ASKAの「オンリー・ロンリー」（1985年）と「安息の日々」（1982年）だった。20代のころに作った曲を今のASKAが歌うことで、当時とは違う深い味わいが生まれる。とくに「安息の日々」では歌詞にある＜人生＞＜道＞といった言葉がよりリアルに響いてきた。昭和から平成、令和へと歌い続けてきたASKAの歌声のかけがえのなさを再確認する瞬間があった。＜この瞳をあけて歩けるような＞＜そんな勇気が今はほしい＞という最後のフレーズの＜今＞は作った当時だけでなく、今の瞬間を表す言葉としても響いてきた。藤野が指揮棒でASKAを指し示してフィニッシュを決めると、盛大な拍手が起こった。

後半は、ASKAが岩崎宏美とデュエットするために作った「Love is alive」（1991年）からのスタートだ。ASKAの紹介で岩崎が登場すると、歓声がひときわ高くなった。昭和のクリスマスのイメージにもぴったりのゴージャスなシルバーのドレス姿で登場したからだ。彼女の流麗な歌声からの始まり、続いてASKAの奥行きのある歌声が入っていく。なんと贅沢なデュエットだろう。肩を組んだり、見つめ合ったりする場面もあり。互いの音楽をリスペクトしあっている者同士の絆の深さや信頼関係が、2人のハーモニーをさらに特別なものにしていると感じた。

「『スター誕生』で初めて観た時から、“この子は行くな”と思ったよ」とASKAが言うと、「第一部を観ていて、私が感動する歌を全部歌ってくれるので、好みが似ているんだなと思った」と岩崎。2人のなごやかなやりとりに続いて、ASKAがいったんステージから去り、彼女の代表曲であり、ASKAのリクエスト曲でもある「ロマンス」（1975年）へ。この曲も昭和を代表する名曲のひとつだ。印象的なイントロが流れると、ハンドクラップが起こった。デビュー当時からの可憐さと純真さに加えて、深みの増した歌声での「ロマンス」は格別だ。歌い終わると岩崎から、「こんな豪華な演奏で『ロマンス』を歌えるなんて、夢のよう」との言葉があった。極上の歌声を豪華な演奏で聴けることも夢のようだ。ゲストとして、彼女が登場したことで、クリスマス感がさらに広がっていくようだった。

再び、ASKAのソロステージへ。尾崎紀世彦の「また逢う日まで」（1971年）、和田アキ子の「あの鐘を鳴らすのはあなた」（1972年）という昭和の屈指の名曲が立て続けに歌われた。時空を超えて届いてくるようなスケールの大きな歌声によって、会場内に高揚感が漂った。ASKAのパワフルなシャウトの中には、昭和の頃にふんだんにあった“希望の匂い”がぎっちり詰まっていた。この“希望の匂い”こそが、今の時代にもっとも必要なものかもしれない。

「次はCHAGE and ASKAの曲です。’92年か’93年に作って、こんな感じでやりたいと説明して、チカちゃん（澤近泰輔）に渡した記憶があります」という言葉に続いて、「夢の番人」（1993年）が演奏された。どっしりとしたリズムに乗って、ASKAがステップを踏みながら歌っている。フェイク混じりの自在な歌声が、ミュージカルのように自在に展開する歌の世界を鮮やかに彩っていく。

観客が立ち上がり、ハンドクラップして盛り上がったのは、昭和末期の喧噪と賑わいの空気が詰まった「狂想曲（ラプソディ）」（1988年）。さらにCHAGE and ASKAの曲が続き、ビッグバンドでの演奏が映えるジャジーな「Far Away」（1988年）へ。恋の情熱と無常観とが混在するようなASKAの歌声が魅力的だ。刹那の恋を描いた歌と解釈することもできそうだが、公演の終盤に配置されていることもあって、昭和という時代の終焉を予見する歌のようにも響いてきた。

西城秀樹の「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」（1979年）では、イントロが鳴り響いた瞬間に、“お祭り、もしくはパーティーとしてのクリスマス”の空気が漂った。もともとはアメリカのヴィレッジ・ピープルが原曲だが、すっかり日本の青春賛歌の定番になっているところが画期的だ。ASKAが白いマイクスタンドを手にしてスタンバイしている。このカバーはASKAの声色が呼び寄せたものでもあるだろう。西城秀樹ゆずりの歌声とパンチの効いたシャウトを聴いているだけで、顔がほころんでしまう。会場内に陽気な空気が充満して、ステージ上も客席もY.M.C.A.のフリをして大盛り上がりとなった。

続いては、再びCHAGE and ASKAの曲「野いちごがゆれるように」（1992年）。全編を通してノスタルジックなムードが漂う曲だ。伸びやかでありながら、余韻の残る歌声が染みてきた。本編最後のナンバーはCHAGE and ASKAの「BIG TREE」（1991年）だった。雄大な歌声と凜としたコーラス、ダイナミックな演奏。ステージ上の39人のヒューマンパワーを結集することによって生まれる壮大な歌の世界は圧巻だった。「この楽器編成の中で思いっきりシャウトして、みんなが参加できる曲を最後にやりたくて、『BIG TREE』を選びました」とASKA。

メンバー紹介に続いて、岩崎宏美が再び登場して、そのままラストに突入。大きな木を見上げたその先には空が広がっている。ラストを飾ったのは、坂本九の「見上げてごらん夜の星を」（1963年）だった。岩崎宏美の歌で始まり、続いてASKAがリードを取り、2人がコーラスしていく。＜二人なら苦しくなんかないさ＞というフレーズを2人でコーラスするシーンは感動的だ。華やかに始まり、胸の中に温かいエネルギーが満ちあふれてのエンディングとなった。惜しみない拍手の中、39名が並んで挨拶する光景は壮観だった。

『昭和が見ていたクリスマス!?』は、昭和の時代の賑やかな空気を今の時代に蘇らせるだけでなく、あの時代に存在していた“夢”や“希望”を、歌という乗り物に乗せて、今の時代にデリバリーしてくれたのではないだろうか。ライブが終わって街に出ると、そこは令和の2月。夜空を見上げると、昭和の時代に輝いていた星は、令和の今も変わらず、確かな光を放っていた。

文◎音楽ライター 長谷川 誠

写真◎西澤祐介

■セットリスト＜昭和が見ていたクリスマス!? ＞東京公演初日

オープニング〜

01 君は薔薇より美しい

02 恋の季節

03 雨のバラード

04 廃墟の鳩

05 五番街のマリーへ

06 君をのせて

07 木綿のハンカチーフ

08 悲しい色やね

09 You Raise Me Up

10 オンリー・ロンリー

11 安息の日々

12 Love is alive/デュエット

13 ロマンス/岩崎宏美

14 また逢う日まで

15 あの鐘を鳴らすのはあなた

16 夢の番人

17 狂想曲（ラプソディ）

18 Far Away

19 YOUNG MAN (Y.M.C.A)

20 野いちごがゆれるように

21 BIG TREE

22 見上げてごらん夜の星を/デュエット

エンデイングBGM「夢はるか」

■＜ASKA CONCERT TOUR 2026-2027＞

2026年

9月19日(⼟) 東京J:COMホール⼋王子

9月26日(⼟) 栃木栃木県総合文化センターメインホール

9月27日(日) 埼⽟大宮ソニックシティ大ホール

10月11日(日) 岐⾩長良川国際会議場メインホール

10月12日(月祝) 三重四日市市文化会館第一ホール

10月16日(金) 岡山倉敷市⺠会館

10月18日(日) ⿃取⽶子コンベンションセンターBIG SHIP

10月21日(⽔) 大阪フェスティバルホール

10月22日(木) 大阪フェスティバルホール

10月25日(日) 兵庫神⼾国際会館こくさいホール

10月31日(⼟) 青森リンクステーションホール青森

11月2日(月) 秋田あきた芸術劇場ミルハス

11月14日(⼟) 京都ロームシアター京都メインホール

11月15日(日) 京都ロームシアター京都メインホール

11月21日(⼟) 愛媛松山市⺠会館大ホール

11月22日(日) ⾹川レクザムホール大ホール

11月25日(⽔) 愛知刈谷市総合文化センター大ホール

11月28日(⼟) 兵庫アクリエひめじ大ホール

11月29日(日) 奈良なら100年会館大ホール

12月4日(金) ⽯川本多の森北電ホール

12月5日(⼟) 長野ホクト文化ホール・大ホール

12月11日(金) 福島會津⾵雅堂

12月13日(日) 山形やまぎん県⺠ホール

12月18日(金) 滋賀守山市⺠ホール大ホール

12月20日(日) 和歌山和歌山県⺠文化会館大ホール

12月23日(⽔) 長崎べネックス長崎ブリックホール

12月25日(金) 福岡福岡サンパレスホテル&ホール

12月26日(⼟) 熊本熊本城ホールメインホール 2027年

1月8日(金) 福井福井フェニックス・プラザエルピス大ホール

1月10日(日) 新潟新潟県⺠会館大ホール

1月11日(月祝) 群馬高崎芸術劇場大劇場

1月15日(金) 千葉市川市文化会館大ホール

1月16日(⼟) 山梨YCC県⺠文化ホール大ホール（山梨県立県⺠文化ホール）

1月22日(金) 神奈川よこすか芸術劇場

1月24日(日) 静岡アクトシティ浜松大ホール

1月29日(金) 山口KDDI維新ホール

1月30日(⼟) 広島広島文化学園HBGホール

2月6日(⼟) 宮城仙台サンプラザホール

2月12日(金) 東京東京国際フォーラムホールA

2月13日(⼟) 東京東京国際フォーラムホールA

2月20日(⼟) 沖縄沖縄なはーと大劇場

2月21日(日) 沖縄沖縄なはーと大劇場

3月13日(⼟) 北海道札幌文化芸術劇場hitaru

3月14日(日) 北海道札幌文化芸術劇場hitaru

上記公演＋数公演開催予定

【ASKA公式SNS⼀覧】

WEBサイト https://fellows.tokyo

X（旧Twitter）@askaofficial921

Instagram @aska_official921 http://instagram.com/aska_official921

YouTube https://youtube.com/@askaofficialchannel6209

Facebook https://facebook.com/askaofficial/

TikTok https://www.tiktok.com/@aska__official

写真◎西澤祐介