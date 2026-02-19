ファントムシータ、初映像作品としてワールドツアー＜Moth to a flame＞LIVE Blu-ray&DVDをリリース
Adoプロデュースのアイドル・ファントムシータが、初の映像作品となる『1ST WORLD TOUR “Moth to a flame”』LIVE Blu-ray & DVDを4月29日(水)に発売することが決定した。
今作にはデビューからわずか6か月で実現した初の世界ツアー＜Phantom Siita 1ST WORLD TOUR “Moth to a flame”＞より、カリフォルニア州・アナハイム公演の模様を完全収録。UNIVERSAL MUSIC STORE限定、完全受注生産でのリリースとなる。
2025年1月の台北公演を皮切りに、アジア、アメリカ、ヨーロッパと世界全14都市を巡った本ツアーは、ファントムシータにとって初のツアー。初にしてワールドツアーという前例のない挑戦として大きな注目を集めた。ツアータイトル「Moth to a flame」は、“飛んで火に入る夏の虫”を意味するフレーズ。危険だと分かっていながらも抗えず惹き寄せられてしまう―そんな、ファンとファントムシータの関係性を象徴するテーマとして掲げられた。
本作には、デビュー曲「おともだち」をはじめ、海外でも高い人気を誇る「キミと××××したいだけ」、各メンバーのソロ楽曲に加え、「好き好き大好き」「ムーンライト伝説」といったカバー曲まで、ライブ当日の全楽曲を完全収録。ファントムシータ独自の世界観とライブ熱量を余すことなく体感することができる。
■『1ST WORLD TOUR “Moth to a flame”』
※本商品は受注生産限定となります。下記受付期間内にご予約ください。
予約受付期間：2026年2月19日(木)19:00〜3月29日(日)23:59
ご予約はこちら：https://umusic.jp/6BqV4AYS
■UNIVERSAL MUSIC STORE・受注生産限定：Blu-ray 盤
品番：PDXV-1032
価格：3,700 円（税込）
・三つ折りブックレット
・Blu-ray
■UNIVERSAL MUSIC STORE・受注生産限定：DVD盤
品番：PDBV-1073
価格：3,700 円（税込）
・三つ折りブックレット
・DVD
【収録内容】キミと××××したいだけ
（作詞・作曲・編曲：きくお）魔性少女
（作詞・作曲・編曲：なきそ）花喰み
（作詞・作曲・編曲：ユリイ・カノン）乙女心中
（作詞・作曲・編曲：楽園市街）好き好き大好き
（作詞：戸川 純／作曲：吉川洋一郎）青い珊瑚礁（もな）
（作詞：三浦徳子／作曲：小田裕一郎）FANTASY（凛花）
（作詞・作曲：中原めいこ）KICK BACK（美雨）
（作詞・作曲：米津玄師）One Last Kiss（灯翠）
（作詞・作曲：宇多田ヒカル）フライディ・チャイナタウン（百花）
（作詞：荒木とよひさ ／作曲：海老名泰葉 ／編曲：井上 鑑）4:00 A.M.
（作詞・作曲：大貫妙子）HANAGATAMI
（作詞：interface／作曲・編曲：bermei.inazawa）真夜中のドア〜Stay With Me
（作詞：三浦徳子／作曲・編曲：林哲司）おともだち
（作詞・作曲・編曲：小春（チャラン・ポ・ランタン））Tot Musica
（作詞：cAnON.／作曲：澤野弘之）ムーンライト伝説
（作詞：小田佳奈子／作曲：小諸鉄矢）ゾクゾク
（作詞・作曲・編曲：てにをは）
【購入者特典】
A4クリアファイル
※特典絵柄は後日発表いたします。
■「薔薇色の月」
2026年1月30日(金) 配信スタート
https://phantom-siita.lnk.to/barairoPR
■＜ファントムシータ Zepp TOUR 2026 「ふぁんとむ♥らんど」 ＞
2026年7月11日（土） 福岡・Zepp Fukuoka OPEN 16:30 / START 17:30
2026年7月19日（日） 札幌・Zepp Sapporo OPEN 16:30 / START 17:30
2026年7月25日（土） 大阪・Zepp Osaka Bayside OPEN 16:30 / START 17:30
2026年7月26日（日） 愛知・Zepp Nagoya OPEN 16:30 / START 17:30
2026年8月1日（土） 東京・Zepp Haneda (TOKYO) OPEN 16:30 / START 17:30
チケット料金：
(東名阪福公演)
前売：VIPスタンディング(整理番号付き) ￥10,000（消費税込／特典付き)
前売：スタンディング(整理番号付き) \7,000（消費税込)
前売：2F指定席 \8,000（消費税込)
前売：車椅子席\7,000（消費税込)
(札幌公演)
前売：VIP指定席 ￥10,000（消費税込／特典付き)
前売：1F指定席 \7,000（消費税込)
前売：2F指定席 \7,000（消費税込)
前売：車椅子席 \7,000（消費税込)
※全公演入場時ドリンク代別途必要
※当日券は全券種+1,000円UP
年齢制限 ：スタンディング・未就学児童入場不可
指定席・3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可
枚数制限 ：1申込につき4枚まで
車椅子席は2枚まで
チケット受付：
●ローソンチケット先行受付：
2026年2月16日(月)10:00〜2026年3月1日(日)23:59 ローソンチケット (抽選)
https://l-tike.com/phantomsiita/
企画／制作：クラウドナイン／LIFE
・車椅子席は、原則として車椅子をご利用されている方に限らせて頂きます。
・車椅子での観覧をご希望のお客様は、車椅子席をお申込みください。 付き添いとして同行される方(1名まで)もチケットが必要です。
・複数枚お申込みの場合は、車椅子の方とその付添人の方でお申込みいただけます。車椅子の方をご来場者様に含まない場合は、ご入場をお断りさせていただく場合がございます。何卒ご了承下さい。
・車椅子をご利用されている方はVIP含む指定席およびスタンディングへのご案内が不可となりますので、車椅子席以外へのお申込みはご遠慮いただきますようお願い致します。
・付き添いがいなくても車椅子席を1枚でお申込みは可能となりますが、基本的にはお付き添いの方もご一緒にご来場いただくようお願い致します。災害時・緊急時にスタッフのお手伝いが遅れることも考えられますので、予めご了承ください。
・車椅子席でお申込みの際は、VIP含む指定席・スタンディングの確保はございません。
・お客様のご都合で、席種（車椅子席⇔VIP含む指定席・スタンディング）の振り替えは出来ませんので予めご了承ください。
・当日は係員の指示に従っていただきますようお願いいたします。
・車椅子席はステージの見やすさをお約束したものではありませんことを予めご了承ください。
・駐車場や降車場所につきましては、会場側の規則・サービス提供により確保されている場合を除き、車椅子来場者のために優遇確保する駐車場・降車場所はございません。
車でご来場される際はご自身で近隣のコインパーキングなどをお探し下さい。
・車椅子席をご購入いただいた際には、車いすのタイプに関してアンケートにご回答いただく必要がございます。
例：手動、電動、ストレッチャータイプ、大型タイプ
