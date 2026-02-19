2026年4月18日(土)・19日(日)の2日間、札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されるフェス型音楽ライブイベント＜JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026＞の第2弾出演者が発表された。

今回発表されたのは、4月18日(土)に出演するアーティスト3組。STARGLOW、三浦大知、優里の3組が出演陣に新たに加わる。なお、すでに発表されている出演者は、4月18日(土)出演のKep1er、原因は自分にある。、19日(日)の出演のUVERworld、Chevon、騎士X - Knight X -、Novelbright、BE:FIRST（※50音順）。また、オープニングアクトとして18日(土)にはTRIPLANE、メリクレット、Re:inc.、19日(日)にはI Don’t Like Mondays.、リアクション ザ ブッタが出演する。

＜JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026＞は、「夢と感動のステージを届けたい」というプレミストドームのコンセプトをもとに、1.5〜2万人動員規模で使用する「新モード（※）」として活用し2024年3月に初開催。2DAYS開催となった今年は、日本航空（JAL）とのタイアップにより、特典付きのジャルパックオフィシャルツアーも実施。ステージ全体を見渡せる「JALスーパービューシート（着席指定席）」が予約できるほか、先行入場や限定グッズ、また、開演前のステージに上がってアーティストの目線を体感できる特別なプログラムなども用意されている。また、JALのマイルをチケットに交換できる「マイルde体験」も申込受付中。

チケットは2月20日(金)18時より先着先行受付がスタートする。詳細はオフィシャルサイトにて。

（※）新モード：大和ハウス プレミストドームの活用促進を目的としたものであり、ドームが持つ全天候型多目的施設としての特長を活かし、多様なイベントに対応するため、クローズドアリーナの大空間を大黒幕で仕切ることにより、1.5〜2万人規模のイベントに対応できる。