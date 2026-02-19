“お菓子中心の食事”話題の田中れいな、反省活かしたご飯ショットに反響「安心した」「栄養バランスも完璧」
【モデルプレス＝2026/02/19】元モーニング娘。の田中れいなが2月17日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。自身の食事メニュー5品を公開した。
2月17日に「3日間何を食べているか記録を撮ってみました」と自身のTikTokに動画を投稿し、お菓子中心の食事が話題になった田中。「みんなのコメント見たら将来が怖くなったけん、ご飯ちゃんと食べた！！！！！！！！！笑」とつづり、「毎日食べても飽きない煮卵」「シソつくね」「ウインナー」「ワンパンパスタ」の4品にブロッコリーが添えられた食事のショットを披露している。
この投稿にファンからは「素直で素敵」「周りの声を参考にできていて尊敬する」「これなら長生きできそう」「安心した」「健康第一」「栄養バランスも完璧」「タンパク質多めでいいね」などといった反響が寄せられている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
