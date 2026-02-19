「初音ミク V6」4月14日発売決定　AI技術で「歌詞とメロディーだけ」で人間らしく歌う

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社は2月18日、歌声合成ソフトウェアの最新作「初音ミク V6」を4月14日に発売すると発表しました。

あわせて2月18日より予約受付を開始。パッケージビジュアルの「シルエット」も公開されています。

■ ついに「VOCALOID6」対応 AIが“息継ぎ”まで自動生成

「初音ミク V6」は、その名の通りヤマハの最新エンジン「VOCALOID6」に対応した、AI技術搭載の歌声合成ソフトウェアです。

最大の特徴は、「歌詞とメロディーを入力するだけで、自然な発声を実現する」という点。

VOCALOID:AIによって最適化されたエンジンが、自然な「息継ぎ」を自動で加えてくれるほか、機械学習によって人間らしいピッチ推移やアクセント、揺らぎなどを再現。これまでの調整作業（調声）の時間を大幅に短縮し、流暢な歌唱をすぐに楽しめるとしています。

また、日本語・英語・中国語（※）のマルチリンガルに対応しており、言語を織り交ぜた歌詞もスムーズに歌い上げることが可能となっています。（※中国語はリリース後の無償アップデートにて対応予定）

■ こだわり派も納得の編集機能

AIによる自動化だけでなく、クリエイターのこだわりを反映させるための機能も充実しています。

例えば「Expressionパラメーター」を操作すれば、声のハリや強弱を直感的に調整することが可能です。画面上のピッチや音量カーブを見ながら、しゃくりやビブラートといった繊細な歌唱表現を作り込むことも思いのまま。

また、ひとつのフレーズからニュアンスの異なるボーカルを複数生成する「TAKE機能」を活用すれば、テイク選びのようなディレクションが可能になるほか、厚みのあるハモリパート制作にも役立ちます。

さらに、本格的な音楽制作が可能なDAWソフトウェア「Cubase LE」も付属しているため、製品を手にしたその日からオリジナルの楽曲制作をスタートさせることができます。

■ ビジュアル解禁は「ミクの日」

予約開始にあたり、パッケージビジュアルのシルエットが先行公開されました。気になる全貌は、3月9日＝「ミクの日」に公開される予定です。

ラインナップは、ボーカルエディター「VOCALOID6 Editor」がセットになった「スターターパック」（税込2万4200円）と、すでにエディターを持っている人向けの「ボイスバンク」（税込1万780円）の2種類。

また、過去の「VOCALOID2 初音ミク」や「V3」「V4X」などを所有しているユーザー向けの優待販売も実施されます。

2007年の誕生から、常に進化を続けてきた電子の歌姫。新しいミクが、インターネットにどんな歌声を響かせてくれるのか、4月の発売が待たれます。

