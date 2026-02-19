神田愛花、NHKアナ時代に衝撃の“言い間違い”「『もろ差しで白星です』を…」
フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、19日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。NHKのアナウンサー時代の“言い間違い”について語った。
【画像】アントニオ猪木のマネをしている自画像？ 二度見してしまう神田愛花のイラスト
この日は元フジテレビアナウンサーで現在フリーとして活躍する木佐彩子（54）、内田恭子（49）を迎えてトークを展開。「過去にやってしまった失敗」というテーマで木佐、内田がエピソードを披露するなか、神田は「お二人ほどじゃないですけど」「NHKではできそこないのほうだったので」と前置き。
「大相撲中継の実況の練習の時に、『もろ差しで白星です』というアナウンサーの言葉をリピートする（練習な）んですけど、『もろ差し』っていう言葉を知らなかったので、『モロ出し』は知ってたから、『モロ出しで白星です』って、あえて訂正して言ってた」「『もろ差し』って言ってるの間違ってるんでしょ？『モロ出し』でしょ？って自信満々で…」とまさかの告白をした。
ハライチ・澤部佑が「それは、先輩が言っているのを耳で聞いていう練習なの？」と聞くと、神田は「耳で聞いていう練習なの」といい、「（先輩は）『モロ出し』だと黒星だから『もろ差し』だよって（笑）」と言われたと話し、スタジオは爆笑に包まれた。
【画像】アントニオ猪木のマネをしている自画像？ 二度見してしまう神田愛花のイラスト
この日は元フジテレビアナウンサーで現在フリーとして活躍する木佐彩子（54）、内田恭子（49）を迎えてトークを展開。「過去にやってしまった失敗」というテーマで木佐、内田がエピソードを披露するなか、神田は「お二人ほどじゃないですけど」「NHKではできそこないのほうだったので」と前置き。
ハライチ・澤部佑が「それは、先輩が言っているのを耳で聞いていう練習なの？」と聞くと、神田は「耳で聞いていう練習なの」といい、「（先輩は）『モロ出し』だと黒星だから『もろ差し』だよって（笑）」と言われたと話し、スタジオは爆笑に包まれた。