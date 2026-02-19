妻が一緒にいるのは元カレ？深まる疑念。消えた妻が目を覚ました場所は…【うちのツマ知りませんか？】（4）

吉岡康・ヨシ子夫妻は、結婚30年の熟年夫婦。仲良く暮らしていたはずですが、ある日「お醤油を買いに行ってくる」と出かけたヨシ子が、家に戻ってこなくなりました。康がパート先に話を聞いたところ、内緒でパートを辞めていたことが判明。さらに、ある男性客と「よからぬ噂」があったと聞き…。ヨシ子は、いったいどこへ行ってしまったのでしょうか。※本稿は、漫画家・野原広子さんの著書『うちのツマ知りませんか？』の一部を再編集したものです。

パートに行かなきゃ

起きなきゃ…

でも眠たい。

昨日はあの人のいびきがしなかった…

飛び起きたヨシ子は…

誰？この人？

どこ？ここ？

目覚めたヨシ子。

どのくらい寝ていた？

声を掛けてきた女性は誰？

あ…思い出した。

橋の上で

雨の中、立っていたヨシ子。

車に乗った女性に声を掛けてもらった。

ヨシ子は記憶を思い出し…

そして――。

よからぬ噂

ヨシ子を探す康。

パート先で聞いたのはヨシ子のよからぬ噂…

元カレ？ごみ箱から見つけた紙片には男の名前があった。

まさか…

