妻が一緒にいるのは元カレ？深まる疑念。消えた妻が目を覚ました場所は…【うちのツマ知りませんか？】（4）
吉岡康・ヨシ子夫妻は、結婚30年の熟年夫婦。仲良く暮らしていたはずですが、ある日「お醤油を買いに行ってくる」と出かけたヨシ子が、家に戻ってこなくなりました。康がパート先に話を聞いたところ、内緒でパートを辞めていたことが判明。さらに、ある男性客と「よからぬ噂」があったと聞き…。ヨシ子は、いったいどこへ行ってしまったのでしょうか。※本稿は、漫画家・野原広子さんの著書『うちのツマ知りませんか？』の一部を再編集したものです。
* * * * * * *
パートに行かなきゃ
起きなきゃ…
でも眠たい。
昨日はあの人のいびきがしなかった…
飛び起きたヨシ子は…
↓ ↓ ↓
誰？この人？
どこ？ここ？
目覚めたヨシ子。
どのくらい寝ていた？
声を掛けてきた女性は誰？
あ…思い出した。
橋の上で
雨の中、立っていたヨシ子。
車に乗った女性に声を掛けてもらった。
ヨシ子は記憶を思い出し…
そして――。
よからぬ噂
ヨシ子を探す康。
パート先で聞いたのはヨシ子のよからぬ噂…
元カレ？ごみ箱から見つけた紙片には男の名前があった。
まさか…
※本稿は、『うちのツマ知りませんか？』（オーバーラップ）の一部を再編集したものです。