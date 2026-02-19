まふまふ、入院・手術の成功を報告「まだ体動かなくて音声入力」SNS投稿に反響
【モデルプレス＝2026/02/19】歌い手のまふまふが2月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。無事に手術を終えたことを報告した。
【写真】術後のまふまふが“音声入力”した投稿
17日の朝、まふまふは「今日から入院でおやすみします！明日はいよいよ手術の日！はやく治して今年もたくさん音楽やろー！がんばってくるねー！」と手術のため入院することを報告。翌18日の午後には「みんなあぁあぁ手術成功したよおただいまあぁあぁポストするポストする。送信送信。文章をポストする」「まだ体動かなくて音声入力してる笑 改行できたのすご。とりあえず今日はもう寝ちゃいます。おやすみいい」と無事に手術を終えたことを伝えた。
ファンからは「おかえりなさい」「成功してよかった」「一安心」「ゆっくり休んでください」「報告してくれてありがとう」「音声入力してる姿を想像しちゃう」「伝えようとしてくれてるのが可愛い」「音声入力のミスかな？愛おしすぎる」と労いや喜びの声が寄せられている。
まふまふは、2022年6月に病気療養のため活動を無期限で休止することを発表。同年9月には自身のブログで「約半年間 めちゃめちゃしつこい嫌がらせを受けていました」と説明し「心身ともに破壊され、たくさんの病気を併発してしまいました。呼吸もできなくなることがあって、身の危険を感じたので活動休止をしました」と活動休止に至った理由を明かした。なお、2023年6月に活動を再開している。（modelpress編集部）
◆まふまふ、無事に手術を終えたことを報告
◆まふまふ、2022年に病気療養のため活動休止
