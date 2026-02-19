『マキアージュ』は、3年連続売上No.1のファンデ美容液「エッセンスリキッド ＥＸ」より、「グルタチオン」配合の新タイプ「マキアージュ エッセンスリキッド ＥＸ ブライトグロウ（以下、白玉ファンデ美容液）」を2026年2月21日（土）に発売。

それを記念し、新商品の世界観を五感で体験できるカフェ「白玉処 MOCHillAGE」を2026年2月18日(水)〜2月23日(月・祝)の期間、ZeroBase表参道にて限定開催中です。

『マキアージュ』と予約困難なパティスリーとして今話題の『PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI』がコラボレーション。好きなメイクを選んで、トッピングが決まる。あなただけの白玉スイーツがつくれる無料の白玉カフェです。

ファンデーション、リップ、アイシャドウの好きなカラーを選択すると、そのイメージに会った白玉スイーツを作ってもらえます！

組み合わせによって味わいも見た目も変わってくる、楽しい体験型カフェです。お味も甘すぎずモチモチでとっても美味！筆者はナタデココ入りとジンジャーソースだったので、よりさっぱりといただけました。

この白玉スイーツをいただくには事前予約が必要なのですが、予約受付開始から2時間ほどで全枠が埋まってしまったそう…！凄まじい人気ぶりです。若干数にはなりますが当日券も受け付けているということなので、ぜひ特設サイトをチェックしてみてくださいね。

https://maquillage.shiseido.co.jp/features/essence-liquid-ex-bright-glow/mochillage/

予約無しで入場出来る会場では、新商品の「白玉ファンデ美容液」のタッチアップ体験はもちろんのこと、マキアージュと白玉をモチーフにした新商品の世界観を再現したフォトスポット、必ずプレゼントがもらえる「白玉くじ」なども楽しむことが出来るので遊びに出かけてみてはいかがでしょうか。

■メイク体験もできる白玉カフェ「白玉処 MOCHillAGE」概要

開催日： 2026年2月18日(水)〜2月23日(月・祝)

営業時間： 18日(水)13:00〜20:00、19日(木)11:00〜21:00、20日(金)11:00〜21:00 21日(土)10:00〜20:00、22日(日)10:00〜20:00、23日(月・祝)10:00〜18:00

※営業時間は変更となる可能性がございます。

開催場所： ZeroBase表参道 （東京都港区北青山3-5-22）

体験内容：

・「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI』 コラボの限定白玉スイーツ ※予約制（当日予約枠あり）

・新商品「マキアージュ エッセンスリキッド ＥＸ ブライトグロウ」先行体験（タッチアップ） ※フリー入場可能

・新商品の世界観を再現したフォトスポット ※フリー入場可能

・「白玉処 MOCHillAGE」の様子をSNS（X、Instagram、TikTok）に投稿すると、新商品サンプルやコスメセットがもらえる「白玉くじ」 ※フリー入場可能