鈴木福「ZIP！」3月卒業を生報告 水卜麻美アナが感謝「3年間学業とも両立しながら務めてくださった」
【モデルプレス＝2026/02/19】俳優の鈴木福が2月19日、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）に出演。番組の卒業を発表した。
放送終盤、日本テレビの水卜麻美アナウンサーは「この3月で福さんが、3年間学業とも両立しながら務めてくださった木曜パーソナリティーを卒業されます」と報告。鈴木は「僕にとってのこの3年間…あ、風間さんみたいなこと言っちゃった（笑）」と、3月をもって同番組を卒業する俳優の風間俊介に触れつつスタジオを和ませた。
共演者から「まだ（出演）あるからね（笑）！」「あと1ヶ月あります！」とツッコまれつつ、鈴木は「本当に生放送という3時間10分。みなさんとともに過ごさせていただく尊い時、あと1ヶ月、しっかり大切に過ごしていきたいと思います。これまでありがとうございました。あと1ヶ月楽しませてもらいます！」と笑顔。水卜アナは「（鈴木と）ロケにもこの後行きたいと思っていますし、今後ももちろんやっていきたいと思っています」と今後の出演について前置きしつつ「寂しい！」と口にすると、鈴木は「ありがとうございます」と再び感謝を伝えていた。（modelpress編集部）
◆鈴木福「ZIP！」卒業
