楽天モバイル、料金プラン「Rakuten最強プラン（データタイプ）」をSMS機能に非対応！2月24日1時以降の新規申込分から。既存契約は継続利用可能
楽天モバイルは18日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）における料金プラン「Rakuten最強プラン（データタイプ）」において2026年2月24日（火）1：00以降に新規で申し込みをした場合に「SMS（ショートメッセージサービス）」機能の提供を終了するとお知らせしています。
楽天モバイルでは楽天回線による正式サービス「Rakuten UN-LIMIT」を2020年4月に開始し、楽天回線エリアにおけるデータ通信は使い放題、専用アプリ「Rakuten Link」での音声通話・SMSも無料で月額3,278円（金額はすべて税込）で使え、さらに何度かアップグレードされて2023年6月から新料金プランのRakuten最強プランに刷新し、パートナー（au）回線エリアも含めて3GB以下なら月額1,078円、20GB以下なら月額2,178円、使い放題で月額3,278円となっています。
なお、Rakuten Linkでの音声通話・SMSはカウントフリーとなっているほか、Rakuten Linkは2023年8月にパソコン（PC）向けデスクトップ版も提供開始されました。また公式メールサービス「楽メール」も提供されています。そんなRakuten最強プランですが、月間高速データ通信容量や料金は同じながらも音声通話に非対応のデータSIMとなるRakuten最強プラン（データタイプ）が2023年7月より提供されています。
また楽天カードの契約者なら本人確認書類の提出が必要なく、ワンクリックで簡単に申し込めるのが最大の特徴となっています。違いとしてはデータタイプでは音声通話（標準電話アプリなど）が利用できないほか、Rakuten Linkや楽メール、楽天モバイルキャリア決済などが利用不可で、さらに申込みもWebのみで店舗では利用できず、他社から乗り換え（MNP）の転入・転出にも対応していません。今回、さらに2月24日1時以降に新規申込を行った場合にはSMSも利用できなくなるということです。
|プラン
|Rakuten最強プラン
|Rakuten最強プラン
（データタイプ）
|月額基本料
|3GBまで1,078円
3〜20GBまで2,178円
20GB超過後3,278円
|音声通話
|標準電話アプリ
|22円／30秒
|利用不可
|Rakuten Link
|国内通話かけ放題
|利用不可
|SMS送信料
|国内宛3.3円／70文字
国外宛100円（不課税）／70文字
※Rakuten Link同士なら国内宛・国外宛ともに無料
国外宛100円（不課税）／70文字
利用不可
|楽メール
|◯
|ー
|キャリア決済
|◯
|ー
|契約時本人契約書類提出
|必要
|不要
|MNP
|◯
|ー
|SIM
|SIMカード、eSIM
|SIMカード、eSIM
|SPU
|最大＋3倍
|最大＋3倍
|契約者限定
デジタルコンテンツ
|利用可能
|利用可能
|対象
|すべて
|楽天カード保有者
記事執筆：memn0ck
