¡Úµ÷Î¥¥¹¥¡¼¡Û¥³¡¼¥¹¤Ë¸¤ÍðÆþ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡½Ð¾ìÁª¼ê¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤À¤È»×¤¤ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦µ÷Î¥¥¹¥¡¼½÷»ÒÃÄÂÎ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¦¥Õ¥ê¡¼Í½Áª¤Ç¥³¡¼¥¹¤Ë¸¤¤¬ÍðÆþ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤Î¤è¤¦¤Ê¸¤¤¬¥³¡¼¥¹¤Ë¸½¤ì¡¢¶¥µ»Ãæ¤ÎÁª¼ê¿ô¿Í¤òÄÉ¤¤¤«¤±»Ï¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¬¤«¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¥ª¥¤¥ë¡¦¥¹¥ê¥ó¥É¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¸¤¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿Í¤Ï°ìÈÖÌäÂê¤è¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¸ì¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿°ìÊý¤Ç´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Æ¥Ê¡¦¥Ï¥¸¥Ã¥Á¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¥ª¥ª¥«¥ß¤À¤È¡£·ã¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¤»¤¤¤Ç¸¸³Ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¥ª¥ª¥«¥ß¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢¤«¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¤¤¬¥³¡¼¥¹¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦¶¥µ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤¬·ü¤«¤Ã¤¿·è¾¡¤Ç¤½¤ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢Æ¨¤²½Ð¤·¤¿»ô¤¤¸¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡¤Ç¤ÏàÍðÆþ¼Ôá¤Ï¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤¬¶â¡¢¥¹¥¤¥¹¤¬¶ä¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£