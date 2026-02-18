特別国会が１８日に召集され、国会首相指名選挙が行われた。衆院は自民・高市早苗氏が３５４票の圧倒的多数を獲得。一方で依然与党少数の参院では、１回目投票で高市氏が過半数（１２４）を下回る１２３票に止まり、中道・小川淳也氏との上位２名による決選投票が行われた。

関口昌一・参院議長が１回目投票の結果を伝え、誰も過半数を獲得できなかったことを書面を見ながら「得票者の得票数は、いずれも“得票”の過半数に達しておらず…」と言ったところで、傍らの事務方から「“投票”の過半数です」との指摘が。

関口議長は「投票の過半数…」と言い直して進行を続けたが、上位２名の決選投票を告げる際に、再び「“得票”の最多数…」と間違えて、事務方が「“投票”の、です」とチェックが入った。

ゾーンに入り「得票の…」「投票の、です」「得票の…」「投票の、です。すみません」とバトルが続き、ついに関口議長が憮然とした表情で「ちょといいですか、すみません」と手で事務方を制した。事務方が再度「投票の」と促し、４回目に「投票の最多数を得られた２人について、決選投票を行う…なわなければなりません」と述べた。

ネットは「悲報 まさかのコント状態ｗ」「議長が事務役人にキレる瞬間ｗ」「手元の文章を読み上げることができない」「ＴＶ中継で議長の姿を見て、この方大丈夫かなと思いましたが？」「この議長誰？」「議長ブチギレｗ」「役人がしつこいのではなく、議長が駄目なヤツなんですよ」「『得票の！』の破壊力、ヤバすぎる」「台本を読めないのかいな」「キレるとこ最高すぎるｗ」「絶対に『得票』と読みたい議長ＶＳ絶対に『投票』と訂正させたい役人 決して諦めない役人、素晴らしいな」と反応する突っ込みが相次いだ。