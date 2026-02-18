「ちょうど27年前の今日…」クロアチア名門が異例の祝福！ 現役続ける日本サッカー界の“キング”に粋なメッセージ
欧州の名門クラブが、日本サッカー界の“キング”に粋なメッセージを送った。
クロアチアの強豪ディナモ・ザグレブは２月17日、公式Xを更新。三浦知良の同クラブデビューから27周年を祝福する投稿を行なった。
クラブは「三浦！ちょうど27年前の今日、1999年２月17日、レジェンド三浦知良は青いユニホームを着てデビューを果たしました。ムラードスト127とのチャンピオンシップで、３−０で勝利しました」と回想。さらに、日本が誇るストライカーの歩みを振り返った。
“キングカズ”こと三浦知良は15歳で単身ブラジルへ渡り、サントスFCでプロデビュー。帰国後は1993年に開幕したJリーグで初代MVPに輝くなど一時代を築いた。日本代表では89試合55ゴールを記録し、イタリアのジェノア、そしてディナモ・ザグレブなど欧州の舞台にも挑戦。オーストラリアでもプレーするなど、そのキャリアはまさに世界を股にかけている。
投稿では「三浦知良は今年、福島ユナイテッドのユニホームを着て、プロサッカー選手として40シーズン目という記念すべきシーズンを迎えます！ 親愛なるカズ、記録と輝かしいキャリアを祝福します！」と、現役を続ける58歳のレジェンドFWへ賛辞が贈られた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
