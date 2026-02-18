3歳のダートグレード競走「第8回雲取賞」（Jpn3、ダート180メートル、16頭立て）は18日、大井競馬場の11Rで行われた。3番人気のリアライズグリント（牡＝栗東・矢作、父キタサンブラック）が直線で2番人気トリグラフヒルとの接戦を制して重賞初制覇を飾った。1番人気のマクリールは3着。

世界最強師弟の勢いが止まらない。14日、賞金額世界最高を誇るサウジCをフォーエバーヤングで制した矢作芳人師（64）と坂井瑠星（28）。今度は師弟共に生まれ育った大井でスポットライトを浴びた。

リアライズグリントでダートグレード制覇。好スタートを決めてすぐさま2番手につけると、直線で逃げたゼーロスを早々とかわして先頭。トリグラフヒルが外から迫ってきたが、首差リードを守り切った。フォーエバーヤングを彷彿（ほうふつ）させる正攻法の走り。

凱旋勝利の坂井は「寒いな〜と思いながら乗っていたが、熱い走りを見せてくれた。よく頑張ってくれた」とウイットに富んだ言葉を交えて相棒を称えた。

矢作師は「生まれ故郷の勝利は格別。サウジと同じくらいうれしい」と笑顔。「オーナーと相談してからになるが、羽田盃、ダービーという形になる」と続けた。ダート3冠路線の主役に名乗りを上げたリアライズグリント。偉大な先輩に続くことができるか注目だ。

リアライズグリント 父キタサンブラック 母マドラスチェック（母の父マリブムーン）牡3歳 栗東・矢作芳人厩舎 馬主・今福洋介氏 生産者・北海道安平町の追分ファーム 戦績5戦2勝（南関東1戦1勝） 総獲得賞金3750万円。