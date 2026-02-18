●あす19日(木)は二十四節気「雨水」

●あす19日(木)朝は冷え込み強まる 週末にかけては気温上昇

●スギ花粉飛散増加注意 気温上昇でいっそう飛散増の心配も

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう18日(水)は、気温は平年並み～やや高めの所が多くなったものの、度々やや強く北寄りの風が吹き、体感的には少し肌寒さが増す一日でした。

天気図の上では、冬と春が同居するような状況でもありました。日本海北部を低気圧が通過していき、この低気圧に向かう南風により、北陸地方では「春一番が吹いた」という発表があった一方、低気圧の後ろ側では等圧線が縦じま模様…不完全ながら冬型気圧配置で、県内では冷たい北風がやや強くなった、という形です。





あす19日(木)は等圧線の間隔は広がり、風は落ち着いてくる見込みですが、今、吹いている北風での冷たい空気の流れ込みで朝にかけての冷え込みが強まり、所々で気温が氷点下となってきそうです。





そのあとからは徐々に気温は上昇傾向となり、金曜日～週末に向けては、再び春先取りの暖かさになっていく、とみています。





ところで、先日から本格飛散が始まったスギ花粉が、きょう18日(水)、空気が少し冷たい中でも多く飛んだ模様です。KRYでは今年も、自動花粉観測機「ポールンロボ」を設置して花粉観測を行っているのですが、きょう18日(水)は、ここ数日よりも少々多くの花粉が捉えられました。

花粉の飛散は「晴れて気温上昇」「雨上がりの天気回復時」「強い風が吹く」の条件が揃ってくるほど飛びやすいとされ、そのうち「強い風」が花粉の飛散量増加に影響した、とみられます。



花粉シーズンは始まったばかりですが、いきなり本格的な量が飛び始めた状況と思われます。この先、気温上昇とともに、より花粉の飛散量も多くなる心配があります。入念な対策を心がけていきましょう。





あす19日(木)は二十四節気の「雨水」ですが、雨が降ることはほとんどなく、全般に曇ったり晴れたり。まずまず落ち着いた空模様が続きそうです。ただし朝は少々冷え込みが強く、山間部中心に氷点下…氷が張るような寒さの所もあるでしょう。日中の気温も11度前後にとどまる所が多く、昼間も暖かさは今ひとつです。





暖かさ今ひとつの中でも、ここ数日、飛散量が増えてきたスギ花粉は、あす19日(木)も広範囲で「多い」～「やや多い」が見込まれます。空気が冷たい中でも入念な対策を心がけていきましょう。





週末にかけて日に日に気温が上がって再び春先取りの暖かさとなりそうですが、そのぶん一段とスギ花粉の飛散量が増えるおそれがあります。また、今週末からの3連休は、日曜日の午後に一部にわか雨の心配があるものの、それほど大きな天気の崩れはなさそうな雰囲気となってきました。

ただし連休明けで、ややしっかり雨が降りそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

