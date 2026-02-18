Travis Japan川島如恵留、連絡先を交換したtimeleszメンバー告白「仲良くなれたらいいなと思っています」
【モデルプレス＝2026/02/18】Travis Japanの川島如恵留が2月18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。timelesz（タイムレス）のメンバーと連絡先を交換したことを明かした。
【写真】トラジャ川島如恵留、timeleszメンバーと意外な交流
川島はファンからの質問に答える動画を公開。その中で「職業病だなと思う瞬間や癖は？」という質問を読み上げると「『の』っていうものが見えるとそれが『のえる』に見えるのは職業病だなと思う。コンサートでひらがなの『の』を見て『のえる』の『の』と認識したり」と説明した上で「1個、人生で初めて経験することが、2025年12月31日および2026年1月1日に起こったんです」と明かした。
2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、株式会社STARTO ENTERTAINMENTは東京ドームにて「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」を開催しており、白いペンライトでひらがなの『の』を持っている人物を見つけた川島は、それが自分のファンだと確信して手を振ったものの「全然違うとこ見てて」と回想。「『なんで？』と思ったらtimeleszの篠塚くんのうちわだったんですよ」とその人物はtimeleszの篠塚大輝のファンだったという。
篠塚は川島と同じくメンバーカラーが白で、ひらがなで『の』を使用することから見間違えたと告白。尚且つtimeleszと同じ現場になるのもこの時が初めてだったそうで「すごくびっくりして」と振り返った。また、川島は「『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』の時に篠塚くんと連絡先も交換して『今度麻雀やろうよ』とか話しました。仲良くなれたらいいなと思っています」と篠塚との交流を明かしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆川島如恵留、職業病を告白
◆川島如恵留、timelesz篠塚大輝と連絡先交換
