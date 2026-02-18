【同居はツラいよ】高齢の義母は同居したい…一旦保留で！【第19話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、義母が本気で同居を希望したことから起こった一件です。
「もう一人暮らしは限界だよ」なんて同居を求める義母の言葉。気は乗らないけれど、高齢の義母を放っておくわけにはいかないと、単身赴任中の夫に相談した妻。しかし夫の反応は「大丈夫だろう」なんて呑気そのもの。このままでは妻ひとりが義母の介護をする羽目になるかもしれません。
心の声「これ簡単に決めちゃダメなやつだ」
親の介護は嫁の務めなんていう人もいますが、時代は着実に変化しています。誰かひとりを犠牲にして成り立つ介護ではなく、みんなで協力し合う介護に向けて話し合いをしてからでも遅くはないはず。決断は、吉と出るか凶と出るか……。気になるところです。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
