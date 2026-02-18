2月13日、元TOKIOの松岡昌宏が、レギュラー出演する『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系）を降板する意向を、自身が代表を務める会社「MMsun」のウェブサイトで発表した。

「『松岡昌宏の出演番組に関するお知らせ』と題された文章では《私、松岡昌宏は、約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ「ザ!鉄腕!DASH!!」を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました》と記されています。

2月16日に日本テレビの福田博之社長がおこなった会見では、福田氏と番組のチーフプロデューサー、松岡さん、城島茂さんの4名による面会がおこなわれ、後日、松岡さんから番組降板の意向が伝えられたと明かされました」（スポーツ紙記者）

リーダー・城島茂は引き続き番組へ出演するが、松岡は番組を降板する。X上では

《一応DASH観てるけど、久しく松岡出ていないし、リーダー頑張ってるけど寂しさが募る一方…》

《太一が抜けた穴を埋めたのは松岡じゃなく後輩くんたち役者の仕事はリスケ難しいのかもだけどDASHでの活躍沢山見たかった》

と “あきらめの境地” に達しているファンも多い。そもそも松岡は「DASH」へ積極的にコミットしていなかったという指摘も聞かれる。

「『DASH』はアウトドア系の企画を多く放送してきましたが、メインで活躍していたのは城島さんと、2018年、不祥事によりTOKIOを脱退し番組も降板となった山口達也さんでした。

残るメンバーの城島さん、国分太一さん、長瀬智也さんは、時おりロケに顔を出す “ガヤ要員” 的な位置づけで、ここ数年はSTARTO ENTERTAINMENTの若手メンバーが出演する番組となっていました」（放送作家）

松岡は “ムードメーカー” と “料理人” という役割だった。

「松岡さんは明るい性格もあいまって、後輩のタレントたちとコミュニケーションも積極的に取っていましたから、まさにムードメーカーです。さらに料理の腕前の高さでも知られていました。

城島さんが専門の資格を取り、重機の操縦など地味な作業をこなしていたのに比べ、松岡さんは作業の実務というより、企画の盛り上げ役として番組に貢献した形です。

ただ、逆に言うと、似たようなキャラであれば、後輩アイドルでも十分に務められる位置づけとも言えます。松岡さんがいなくなるのは悲しいですが、番組そのものは似た構成を続けることができるので、それほど影響はないのかもしれません」（同）

もちろん、松岡抜きの『DASH』は考えられないと感じる番組ファンは多いのだがーー。