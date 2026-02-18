吉田優利はタイで巨大な木造寺院を参拝！ 豪壮な外観と緻密な彫刻は圧巻
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「今週から『ホンダLPGAタイランド』で米国女子ツアーがスタートします」と英語で記すと、「しばーらくタイにいました（います）」と日本語で少し前からタイに滞在していることを明かした。
【写真】1981年にスタート、未だに建築中の巨大な木造寺院を参拝する吉田優利
そしてタイからの投稿第1弾は「Field trip?」として、オフタイムに「遠足」を楽しむ様子を写真で投稿した。最初の写真は柱や壁面、天井まで緻密な彫刻が施された大広間に立つ姿。ここは1981年にパタヤで建築が始まった巨大な木造寺院「サンクチュアリ・オブ・トゥルース」だ。ここで撮影した写真は6枚続くが、スケールの大きな外観も豪華な内装も見る者を圧倒する迫力に満ちている。観光客はヘルメットを被って見学が可能。また吉田はタイのルールに基づいてノースリーブのドレスの上からスカーフをまとって寺院に参拝していた。後半はガラリと変わって、にぎやかなマーケットを楽しむ姿だ。屋台で売られている服を物色したり、売り物のスイーツが何なのか、商品名が書かれたカードをスマホで翻訳したりと、すっかり雰囲気にも馴染んでいた。吉田にとっての今季初戦は19日にパタヤから車で30分ほどの所にある名門コース「サイアムCC オールドC」で開幕する。昨年は米ツアーでもシード権を獲得した吉田。本格参戦3年目には初優勝を手にすることをファンは期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
吉田優利は食欲の冬？ 大きなカニの足から餃子定食、スイーツまで、オフに楽しんだ食事の大公開に1.4万件以上の「いいね！」殺到
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
アイドルとゴルフの二刀流、菅沼菜々がデビューCDのリリースイベントを開催 「ぜひお手に取ってください！」
鈴木愛がお得意の料理の腕前を披露 ボリュームたっぷりの椎茸の肉詰めに「お腹空いてきた〜」「僕も作ってみようかな」
【写真】1981年にスタート、未だに建築中の巨大な木造寺院を参拝する吉田優利
そしてタイからの投稿第1弾は「Field trip?」として、オフタイムに「遠足」を楽しむ様子を写真で投稿した。最初の写真は柱や壁面、天井まで緻密な彫刻が施された大広間に立つ姿。ここは1981年にパタヤで建築が始まった巨大な木造寺院「サンクチュアリ・オブ・トゥルース」だ。ここで撮影した写真は6枚続くが、スケールの大きな外観も豪華な内装も見る者を圧倒する迫力に満ちている。観光客はヘルメットを被って見学が可能。また吉田はタイのルールに基づいてノースリーブのドレスの上からスカーフをまとって寺院に参拝していた。後半はガラリと変わって、にぎやかなマーケットを楽しむ姿だ。屋台で売られている服を物色したり、売り物のスイーツが何なのか、商品名が書かれたカードをスマホで翻訳したりと、すっかり雰囲気にも馴染んでいた。吉田にとっての今季初戦は19日にパタヤから車で30分ほどの所にある名門コース「サイアムCC オールドC」で開幕する。昨年は米ツアーでもシード権を獲得した吉田。本格参戦3年目には初優勝を手にすることをファンは期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
吉田優利は食欲の冬？ 大きなカニの足から餃子定食、スイーツまで、オフに楽しんだ食事の大公開に1.4万件以上の「いいね！」殺到
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
アイドルとゴルフの二刀流、菅沼菜々がデビューCDのリリースイベントを開催 「ぜひお手に取ってください！」
鈴木愛がお得意の料理の腕前を披露 ボリュームたっぷりの椎茸の肉詰めに「お腹空いてきた〜」「僕も作ってみようかな」