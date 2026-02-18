ASUS、24.5型 / 300Hzの高速ゲーミングモニター「TUF Gaming VG259QMRL5A」
ASUS JAPANは2月18日、ゲーミングモニターの新製品として最大310Hzのリフレッシュレートと0.3msの応答速度で動作可能な「TUF Gaming VG259QMRL5A」を発表した。2月20日から発売し、メーカー想定売価は39,420円。
ASUS、24.5型 / 300Hzの高速ゲーミングモニター「TUF Gaming VG259QMRL5A」
Fast IPSパネルを採用し、フルHD（1,920×1,080ドット）で最大310Hzリフレッシュレートの24.5型ゲーミングモニター製品。応答速度0.3msに加え、最新の「TUF Gaming AIテクノロジー」を搭載。AI VisualやAI Crosshair、AI Dynamic Shadow Boost機能を備えて画質の調整や視認性の向上にも役立てられるという。
製品名： TUF Gaming VG259QMRL5A
パネルサイズ： 24.5インチ フルHD（1920×1080）
リフレッシュレート： 最大310Hz（OC時）
応答速度（GTG）： 0.3ms（最小値） / 1ms
パネル種別： Fast IPS（アンチグレア）
映像性能： VESA DisplayHDR 400準拠、sRGB 99%
接続端子： DisplayPort 1.4 × 1、HDMI 2.0 × 2、イヤホンジャック
ゲーミング機能： G-SYNC Compatible、FreeSync Premium、ELMB SYNC、GamePlus
その他： フリッカーフリー、ブルーライト軽減、スピーカー（2W+2W）搭載
