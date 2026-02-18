オープングループ<6572.T>が反発している。この日、子会社オープンが提供する反社チェック／コンプライアンスチェックサービス「ＲｏｂｏＲｏｂｏコンプライアンスチェック」が、導入社数１万社を突破したと発表しており、好材料視されている。



同サービスは、反社チェックを中心に、取引先リスク管理業務の効率化と品質安定を支援するコンプライアンス支援サービス。近年では法令順守や取引先管理に対する要求水準の高まりを背景に幅広い業種・規模の企業への導入が進んでおり、提供開始から約６年で導入社数１万社を突破した。なお今後は、反社データベースの更なる拡充を進めるほか、取引先管理だけではなく、採用や人材領域でのリスク確認ニーズの高まりを受けて、リファレンスチェック領域の拡充にも取り組むとしている。



出所：MINKABU PRESS