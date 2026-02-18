増田三莉音（乃木坂46・6期生）『Seventeen』2026年春号にセブンティーン専属モデルとして初登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の増田三莉音（ますだ・みりね／高1）が、3月2日発売の『Seventeen』（以下『セブンティーン』）2026年春号にセブンティーン専属モデルとして初登場する。

■増田三莉音は、乃木坂46の6期生オーディションのメディア賞にて「Seventeen賞」を受賞

増田三莉音は、乃木坂46の6期生メンバー（2025年2月～）。2009年11月1日生まれ（高1）。大阪府出身。趣味は読書とアニメを観ることで、好きな作家は太宰治。特技はタイピングというインドア派文学少女だ。

乃木坂46の6期生オーディションのメディア賞にて「Seventeen賞」を受賞。

そんな増田が『セブンティーン』2026年春号で、新学期制服特集や現役セブンティーンモデルが全員登場するプロフィール企画で、そのフレッシュな姿を披露。ファンは要チェックだ。

※メイン写真：『Seventeen』2026年春号掲載カット (C)Seventeen2026年春号／集英社撮影／千葉タイチ

■増田三莉音 コメント