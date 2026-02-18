増田三莉音（乃木坂46・6期生）『Seventeen』2026年春号にセブンティーン専属モデルとして初登場
乃木坂46の増田三莉音（ますだ・みりね／高1）が、3月2日発売の『Seventeen』（以下『セブンティーン』）2026年春号にセブンティーン専属モデルとして初登場する。
■増田三莉音は、乃木坂46の6期生オーディションのメディア賞にて「Seventeen賞」を受賞
増田三莉音は、乃木坂46の6期生メンバー（2025年2月～）。2009年11月1日生まれ（高1）。大阪府出身。趣味は読書とアニメを観ることで、好きな作家は太宰治。特技はタイピングというインドア派文学少女だ。
乃木坂46の6期生オーディションのメディア賞にて「Seventeen賞」を受賞。
そんな増田が『セブンティーン』2026年春号で、新学期制服特集や現役セブンティーンモデルが全員登場するプロフィール企画で、そのフレッシュな姿を披露。ファンは要チェックだ。
※メイン写真：『Seventeen』2026年春号掲載カット (C)Seventeen2026年春号／集英社撮影／千葉タイチ
■増田三莉音 コメント
乃木坂46、6期生の増田三莉音です。この度、セブンティーンの専属モデルを務めさせていただくことになりました！
このような機会とご縁をいただけたこと、そして、今こうして皆さまにご報告が出来ていること、心から幸せに思います。
セブンティーンという、温かく素敵な場所で活動させていただけることへの感謝を胸に、また、誌面に立つ一人として恥じない存在でいられるよう、日々努力を重ね、自分自身を磨き続けてゆきたいです。
大きく成長できるよう、全力で向き合います。
変わらず見守っていただけましたら、嬉しいです！
どうぞよろしくお願いいたします。
■書籍情報
2026.03.02 ON SALE
『Seventeen』2026年春号
表紙：葛西杏也菜、河村ここあ、滝口芽里衣、松本麗世、宮迫翠月、高橋快空（※「高」は、はしごだかが正式表記）、稲光亜依、堀口真帆、梶原叶渚（いずれもセブンティーンモデル）
■関連リンク
『Seventeen-Web』
https://seventeen-web.jp/
乃木坂46 OFFICIAL SITE
https://www.nogizaka46.com/