“何も知らない”瀬戸康史、激しく動揺…ドラマ『再会』父の最期を覆す衝撃の推理に素の「えっ」

2月17日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』の第6話では、23年前の事件について敏腕刑事の南良理香子（江口のりこ）が衝撃の推理を展開。

じつは飛奈淳一（竹内涼真）と佐久間直人（渡辺大知）が“もう1つの秘密”を隠し続けていたなか、何も知らない清原圭介（瀬戸康史）は、己が信じていたものを大きく揺るがす真実を突き付けられることになった。

（※以下、第6話のネタバレがあります）

【映像】父親が命懸けで犯人を撃ったはずが…圭介に突き付けられた衝撃の真実

◆「この距離で撃たれた場合…」

23年前、小学生だった淳一・岩本万季子（井上真央）・圭介・直人ら4人の同級生は、強盗事件の犯人・大島伸和（白石直也）と相撃ちになって殉職したらしき圭介の父・和雄（弓削智久）の遺体を発見。

和雄の拳銃をタイムカプセルに入れて埋め、誰にも言えない秘密として抱え過ごしてきたが、最近になって直人の兄がこの拳銃で何者かに射殺される事件が発生した。

そして前回の第5話では、直人が23年前の遺体発見時に淳一が“何か”に発砲している瞬間を目撃していたことが明らかになっていた。

そんななか第6話では、消えた拳銃の鍵を握るのは淳一たちだと睨んだ南良が4人を招集し、23年前の遺体発見現場に向かった。

当時の現場状況や発砲音の数を聞いた南良は、和雄は強盗犯に撃たれた瞬間に倒れてしまったと推理を展開。

すると、これまで父が犯人と相撃ちになったのだと思っていた圭介は、「えっ、ちょっ、ちょっと待ってください。父は倒れる前に大島を撃った。そうですよね？」と動揺。しかし南良は、「それは不可能です。この距離で撃たれた場合、たいていの人間は立っていることができないでしょう」と容赦なく否定する。

さらに圭介が「じゃあ倒れてから父は撃ったんですか？ 最後の力振り絞って」と尋ねるも、南良は「撃たれたのは心臓です。倒れてそのまま亡くなったと考えられます」と答え、今までの前提を覆す推理に圭介は激しくショックを受けている様子だった。

そして南良はそこから、大島を撃った意外な人物まで予想。いよいよ23年前の真実が明かされ、ストーリーが大きく動く回となっていた。