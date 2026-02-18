T.C.R.横浜銀蝿R.S.（以下、横浜銀蝿）のリードギター・Johnnyが、40年ぶりのソロアルバムリリースと、初ライブツアー開催を記念して、伝説的名盤9タイトルのデジタル配信を本日より全世界一斉にスタートした。

今回デジタル解禁されたのは、1981年にリリースされ、レコードの累計売上が50万枚を超えたJohnnyのデビュー曲「ジェームス・ディーンのように」や、オリコンチャート1位になった2ndシングル「$百萬BABY」ほか全シングル6タイトルと、それらを含むオリジナルアルバム2タイトル、2003年にリリースされた未発表曲を含むベストアルバム『FINAL LEGEND』だ。

なおJohnnyは、3月には初のライブツアー＜Johnny Live Tour “ヨコハマ・グラフィティ”＞を開催する。3月21日の大阪・江坂MUSEを皮切りに、3月22日に愛知・名古屋JAMMIN’、3月28日に東京・新宿ReNYにて昼夜2公演が行われる。本日10時からは、ツアーチケットのプレイガイド先行もスタートする。

◾️デジタルリリース詳細 配信サイトへのリンク：https://king-records.lnk.to/Johnny_YG

配信開始日：2026年2月18日（水）

配信サービス：Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music 等 ▼配信タイトル（全9作品）

「ジェームス・ディーンのように」（1981年／1stシングル）

「$百萬BABY」（1982年／2ndシングル）

「みにくいアヒルの子」（1983年／3rdシングル）

「太陽のツイスト(Johnny&横山みゆき)」（1983年／4thシングル）

「ジュリエットの幻影」（1985年／5thシングル）

「いろあせて蜃気楼」（1985年／6thシングル）

「Highway Dancer」（1983年／1stアルバム）

「横浜からI LOVE YOU」（1985年／2ndアルバム）

「FINAL LEGEND」（2003年／ベストアルバム）

■＜Johnny Live Tour “ヨコハマ・グラフィティ”＞ 2026年3月21日（土）大阪・江坂 MUSE

16:00開場 / 16:30開演 2026年3月22日（日）愛知・名古屋 JAMMIN’

16:00開場 / 16:30開演 2026年3月28日（土）東京・新宿ReNY

[昼公演] 14:30開場 / 15:00開演

[夜公演] 18:00開場 / 18:30開演 ▼プレイガイド先行（抽選受付）

2026年2月18日（水）10:00〜

▼一般発売（先着受付）

2026年2月28日（土）10:00〜

イープラス：https://eplus.jp/johnny/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/johnny/

ローソンチケット：https://l-tike.com/johnny/

■ソロアルバム『ヨコハマ・グラフィティ』 初回限定盤 通常盤 2026年1月28日（水）リリース ・初回限定盤（2CD+DVD）

￥7,800（税込）KICS 94239

三方背ケース仕様 ／ 別冊32Pフォトブック同梱 ・通常盤（CD ONLY）

￥2,800（税込）KICS 4239 ▼収録内容

DISC 01｜オリジナルアルバム [初回限定盤と通常盤共通内容]

01 Highway Dancer

02 ジェームス・ディーンのように 2026

03 Pure Mind

04 二十才の頃

05 男の勲章 2026

06 青春 Memories

07 Frustration

08 湘南ノスタルジー [01-07] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：Johnny ＆ 時乗浩一郎

[08] 作詞：翔 ／ 作曲：TAKU ／ 編曲：Johnny ＆ 時乗浩一郎 DISC 02｜ベストアルバム [初回限定盤のみ]

01 ジェームス・ディーンのように

02 $百萬BABY

03 土曜の夜はHighway Danceで

04 みにくいアヒルの子

05 誘惑カーチェイス

06 いろあせて蜃気楼

07 鏡の中の自分

08 Let’s do!

09 恋のOne Scene

10 太陽のツイスト / Johnny＆みゆき

11 88の星座

12 真夜中のレーサー

13 セクシー・ルウ

14 ジュリエットの幻影

15 リボンをほどいて

16 KISS ME DARLIN’

※「$百萬BABY」の「$」は縦線二本） [01] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：T.C.R.横浜銀蝿R.S.

[02,10] 作詞：松本 隆 ／ 作曲・編曲：Johnny

[03,04,08,09] 作詞・作曲・編曲：Johnny

[05,12,14,15,16] 作詞：松本 隆 ／ 作曲：Johnny ／ 編曲：大谷和夫

[06,07] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：大谷和夫

[11] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：戸塚 修

[13] 作詞：松本 隆 ／ 作曲：Johnny ／ 編曲：入江 純 DISC 03｜DVD [初回限定盤のみ]

01 Pure Mind (Music Video)

02 二十才の頃 (Music Video)

03 Johnny ロングインタビュー