T.C.R.横浜銀蝿R.S.・Johnny、「ジェームス・ディーンのように」ほか全9タイトル一斉デジタル配信スタート
T.C.R.横浜銀蝿R.S.（以下、横浜銀蝿）のリードギター・Johnnyが、40年ぶりのソロアルバムリリースと、初ライブツアー開催を記念して、伝説的名盤9タイトルのデジタル配信を本日より全世界一斉にスタートした。
今回デジタル解禁されたのは、1981年にリリースされ、レコードの累計売上が50万枚を超えたJohnnyのデビュー曲「ジェームス・ディーンのように」や、オリコンチャート1位になった2ndシングル「$百萬BABY」ほか全シングル6タイトルと、それらを含むオリジナルアルバム2タイトル、2003年にリリースされた未発表曲を含むベストアルバム『FINAL LEGEND』だ。
なおJohnnyは、3月には初のライブツアー＜Johnny Live Tour “ヨコハマ・グラフィティ”＞を開催する。3月21日の大阪・江坂MUSEを皮切りに、3月22日に愛知・名古屋JAMMIN’、3月28日に東京・新宿ReNYにて昼夜2公演が行われる。本日10時からは、ツアーチケットのプレイガイド先行もスタートする。
◾️デジタルリリース詳細
配信サイトへのリンク：https://king-records.lnk.to/Johnny_YG
配信開始日：2026年2月18日（水）
配信サービス：Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music 等
▼配信タイトル（全9作品）
「ジェームス・ディーンのように」（1981年／1stシングル）
「$百萬BABY」（1982年／2ndシングル）
「みにくいアヒルの子」（1983年／3rdシングル）
「太陽のツイスト(Johnny&横山みゆき)」（1983年／4thシングル）
「ジュリエットの幻影」（1985年／5thシングル）
「いろあせて蜃気楼」（1985年／6thシングル）
「Highway Dancer」（1983年／1stアルバム）
「横浜からI LOVE YOU」（1985年／2ndアルバム）
「FINAL LEGEND」（2003年／ベストアルバム）
■＜Johnny Live Tour “ヨコハマ・グラフィティ”＞
2026年3月21日（土）大阪・江坂 MUSE
16:00開場 / 16:30開演
2026年3月22日（日）愛知・名古屋 JAMMIN’
16:00開場 / 16:30開演
2026年3月28日（土）東京・新宿ReNY
[昼公演] 14:30開場 / 15:00開演
[夜公演] 18:00開場 / 18:30開演
▼プレイガイド先行（抽選受付）
2026年2月18日（水）10:00〜
▼一般発売（先着受付）
2026年2月28日（土）10:00〜
イープラス：https://eplus.jp/johnny/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/johnny/
ローソンチケット：https://l-tike.com/johnny/
■ソロアルバム『ヨコハマ・グラフィティ』
2026年1月28日（水）リリース
・初回限定盤（2CD+DVD）
￥7,800（税込）KICS 94239
三方背ケース仕様 ／ 別冊32Pフォトブック同梱
・通常盤（CD ONLY）
￥2,800（税込）KICS 4239
▼収録内容
DISC 01｜オリジナルアルバム [初回限定盤と通常盤共通内容]
01 Highway Dancer
02 ジェームス・ディーンのように 2026
03 Pure Mind
04 二十才の頃
05 男の勲章 2026
06 青春 Memories
07 Frustration
08 湘南ノスタルジー
[01-07] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：Johnny ＆ 時乗浩一郎
[08] 作詞：翔 ／ 作曲：TAKU ／ 編曲：Johnny ＆ 時乗浩一郎
DISC 02｜ベストアルバム [初回限定盤のみ]
01 ジェームス・ディーンのように
02 $百萬BABY
03 土曜の夜はHighway Danceで
04 みにくいアヒルの子
05 誘惑カーチェイス
06 いろあせて蜃気楼
07 鏡の中の自分
08 Let’s do!
09 恋のOne Scene
10 太陽のツイスト / Johnny＆みゆき
11 88の星座
12 真夜中のレーサー
13 セクシー・ルウ
14 ジュリエットの幻影
15 リボンをほどいて
16 KISS ME DARLIN’
※「$百萬BABY」の「$」は縦線二本）
[01] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：T.C.R.横浜銀蝿R.S.
[02,10] 作詞：松本 隆 ／ 作曲・編曲：Johnny
[03,04,08,09] 作詞・作曲・編曲：Johnny
[05,12,14,15,16] 作詞：松本 隆 ／ 作曲：Johnny ／ 編曲：大谷和夫
[06,07] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：大谷和夫
[11] 作詞・作曲：Johnny ／ 編曲：戸塚 修
[13] 作詞：松本 隆 ／ 作曲：Johnny ／ 編曲：入江 純
DISC 03｜DVD [初回限定盤のみ]
01 Pure Mind (Music Video)
02 二十才の頃 (Music Video)
03 Johnny ロングインタビュー
関連リンク
◆Johnny オフィシャルサイト
◆Johnny オフィシャルX