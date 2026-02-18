マリモクラフトが展開する、ディズニーやピクサーの物語をイメージしたビッグサイズの「コレクションピンバッジ」に新作が登場。

第7弾として『蒸気船ウィリー』や『ピーター・パン』『シンデレラ』『リメンバー・ミー』に登場する、人気キャラクターがラインナップされます！

マリモクラフト ディズニー「コレクションピンバッジ」第7弾

価格：各1,980円(税込)

材質：亜鉛合金

販売店舗：マリモクラフトオンラインショップ、雑貨販売店、キャラクターショップ、ファンシーグッズショップなど

※マリモクラフトオンラインショップでは2026年2月17日(火)正午より予約スタート

※商品がなくなり次第販売終了

マリモクラフトが、ディズニーやピクサーの人気キャラクターをデザインした新作のピンバッジ4種を発売。

細部にまで遊び心が宿るマリモクラフトの「コレクションピンバッジ」は、今回で第7弾となります。

さりげなくキャラクターの世界観を纏えるデザインは、あらゆるライフシーンに自然と馴染む仕上がりです！

今回登場する4種の新作は『蒸気船ウィリー』『ピーター・パン』『シンデレラ』『リメンバー・ミー』のキャラクターをデザインした豪華なラインナップ。

大きさは約5〜9cmのビッグサイズで、インパクト抜群です。

また、一部のピンバッジには揺れるチャームや楽しいギミックが施されています☆

裏面に付いた2つのピンでしっかり固定でき、バッグにつけて失くす心配がありません。

手持ちのバッグにつけるのはもちろん、コレクションとしてお部屋に飾るのもおすすめです！

コレクションピンバッジ 蒸気船ウィリー

サイズ：【上部】約W56×H56mm 【下部】約W30×H29mm

1928年に公開された短編映画『蒸気船ウィリー』に登場する「ミッキーマウス」デザインのピンバッジ。

「ミッキーマウス」のデビュー作となった作品をモチーフにした、モノクロでシックな雰囲気の仕上がりです。

公開された年号の”1928”が記された浮き輪の中から「ミッキーマウス」が顔を出し、船の舵輪はゆらゆらと揺れるチャームになっています☆

コレクションピンバッジ ティンカー・ベル

サイズ：約W47×H50mm

『ピーター・パン』に登場する、金色の粉をまきながら飛ぶ小さな妖精「ティンカー・ベル」がモチーフ。

立体的な花のモチーフに囲まれてポーズをとる「ティンカー・ベル」がおしゃれなでザインです！

奥行きのある装飾の華やかさと、大人のファッションに馴染む落ち着いた色合いを両立。

オンオフを問わず、日常のアクセントとして取り入れられます☆

コレクションピンバッジ ルシファー

サイズ：【上部】約W48×H57mm 【下部】約W22×H30mm

不朽の名作『シンデレラ』に登場する、ふてぶてしくもどこか憎めない猫のキャラクター「ルシファー」

ディズニープリンセス「シンデレラ」のまま母が飼っている、いじわるな性格の猫が、いたずらっぽい表情を浮かべているワンシーンが表現されています。

ゆらゆら揺れるチャームとしてぶら下がっている、ふくよかなねずみの「ガス」もポイントです！

コレクションピンバッジ リメンバー・ミー

サイズ：【上部】約W48×H57mm 【下部】約W22×H30mm

『リメンバー・ミー』の主人公でミュージシャンを夢見る、ギターの天才少年「ミゲル」をデザインしたピンバッジ。

平面的でモダンなアートを活かした、明るいデザインが魅力です。

メキシコの陽気でカラフルな雰囲気をまとい、中央のパーツは表裏が回転するギミック。

裏面では「ミゲル」の”死者の国”での姿が表現されています。

表と裏で色彩やトーンが変化するので、気分やシーンに合わせた使い分けも可能です！

『蒸気船ウィリー』の「ミッキーマウス」に『ピーター・パン』の「ティンカー・ベル」や『シンデレラ』の「ルシファー」、『リメンバー・ミー』の「ミゲル」が登場。

マリモクラフトの「コレクションピンバッジ」第7弾は、2026年2月下旬より順次発売です！

※製品仕様、価格等を変更する場合があります

※商品の画像は印刷、写真の関係で実物と多少異なります。

※画像の縮小率は同一ではありません

※デザイン(形状)及びカラーは修正・変更される場合があります

©Disney ©Disney/Pixar

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 蒸気船ウィリーやティンカー・ベルなど全4種！マリモクラフト ディズニー「コレクションピンバッジ」第7弾 appeared first on Dtimes.