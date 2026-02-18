ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルで、銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）のコーチを務めるカロリーナ・コストナーさんが、自身のXで“意味深”なメッセージを公開。日本のファンの間である期待感が高まっている。

コストナーさんは日本時間16日に自身のXを更新し、16秒の動画を投稿。ラフなスタイルながら五輪リンクと思われる場所でのスケーティングが収められている。「特別な何かが形になりつつあります。母国の観客の前での、この競技に対する私の愛の告白。私たちの五輪を一緒に祝福するために、想像できる限り最も魔法のような方法で。乞うご期待！」とつづった。

イタリア人のコストナーさんは、前回イタリア開催だった2006年トリノ五輪で9位。2012年には世界選手権を制し、2014年ソチ五輪では銅メダルを獲得した。現在は鍵山のコーチを務めており、日本人にもおなじみの39歳は、エキシビションに出演するのか。それとも閉会式で何かあるのか。投稿には日本のファンからも期待の声が並んだ。

「滑るのか？」

「久しぶりのコストナー姐さんの滑りはマジで見たい」

「コストナーさん、フィギュアへの愛を表現した作品を舞う」

「美しい…」

「オリンピックのリンクで舞う姿がまた見られるなんて嬉しすぎる」

「何なのか楽しみにしています エキシかな 閉会式かな」

「カロリーナの滑り見られるのかな？！」

さらに「エキシビション楽しみ！！鍵山選手とも共演して欲しい！」と、愛弟子とともに氷に立つのを期待するファンもいた。



（THE ANSWER編集部）