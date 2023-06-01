女子団体パシュート準決勝

ミラノ・コルティナ五輪は17日、女子団体パシュート3位決定戦で日本が米国に勝利。銅メダルを獲得した。テレビ中継には高木美帆の姉・菜那さんが解説で登場。実況を務めたTBS南波雅俊アナの“間違い”を見逃さないリアクションに反響が広がった。

準決勝レース前、日本チームを紹介した場面だった。南波アナは「日本長距離界のホープ、堀川桃香。今シーズン、高木菜那を中心として結成されたチームゴールドに加入しました」とうっかりミス。即座に気づき、「高木美帆を中心として」と訂正した。

これを聞いた菜那さんは「本当にすいません、高木菜那がここにいて、高木美帆がこちらにいるので、基本的には私が高木選手と呼ぶので、南波アナウンサーは私のことを菜那さんと呼んでください！」と反応。ユーモアを交えた鋭いツッコミに、南波アナは「大変失礼しました」と恐縮した。

この場面にX上では「分かり易いよーに『高木選手って言う』って宣言する高木菜那 解説よかった」「アナウンサーまで解説の高木菜那と選手の高木美帆がごっちゃになってて笑った」「アナウンサー高木美帆と菜那ごっちゃなっとったな」「高木菜那さん凄いわ！ アナウンサーのフォローまでして」「実況アナウンサーの言い間違えにも気をつかう高木菜那、人間デカ杉」「配慮のできる…何ていうか良い人…」との言葉が並んだ。

菜那さんは今大会、五輪中継でスピードスケートの解説を担当。競技経験に基づいた分かりやすい解説は好評で、このレース中は終始、妹の美帆を「高木選手」と呼び続け、姉妹ながらも1人の選手として敬意を示す振る舞いにも反響が寄せられていた。



