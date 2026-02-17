NiziU・RIKU back numberの名曲「ヒロイン」を絶賛「ほんまにサビいいよな！ サビの歌詞がほんまにいいんよ」

NiziU・RIKU back numberの名曲「ヒロイン」を絶賛「ほんまにサビいいよな！ サビの歌詞がほんまにいいんよ」