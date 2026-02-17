NiziU・RIKU back numberの名曲「ヒロイン」を絶賛「ほんまにサビいいよな！ サビの歌詞がほんまにいいんよ」
ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。今回の放送では、「イルミネーションと一緒に聴きたい冬ソング」back number編をお届けしました。
――back numberの「NiziU先生がいい」バージョン？
MAYA：今夜は、生徒のみんなから音楽の思い出を聞いていく「Music Memories」。今回のテーマ「イルミネーションと一緒に聴きたい冬ソング」の続きです！
＜ラジオネーム・みいひ先生に届け！ 埼玉県 16歳＞
NiziU先生こんばんは！ 僕が思う「イルミネーションと一緒に聴きたい冬ソング」といえば、back number 先生の「ヒロイン」です。この間のMIIHI先生の個人インスタでこの曲が流れていて、この楽曲とMIIHI先生がマッチしていてそれからずっと聴いています。「雪が綺麗と笑うのはNiziU先生がいい〜♪」
MAYUKA：名曲！
MAYA：もう定番。
RIKU：カラオケでも結構歌うしな。
MAYUKA：あ、歌うんや。絶対冬になったら聴くもん。街中でも聴くし、自分でも聴くから。「冬来たな〜！」って感じ。
RIKU：情景が見えるよね、イルミネーションと一緒に聴いている情景が見える楽曲。ほんまにサビいいよな！ サビの歌詞がほんまにいいんよ。くるで！
（サビが流れる）
MAYUKA：雪が綺麗と笑うのは「NiziU先生がいい♪」。
RIKU：めっちゃぴったりやん！ 元からこれやったかな？ って思いました（笑）。
MAYA：「NiziU先生がいい！」ってね。
RIKU：なんとも言えない、このリズムの取り方も癖になりますけど（笑）。これでみんなに歌ってほしいね。WithUは絶対これで歌って！
MAYUKA：確かに。
RIKU：もう強制！「君」じゃなくて「NiziU先生が」で。
MAYA：MIIHIにもこの曲を使ってストーリーを「NiziU先生がいい」バージョンで上げてもらって。
RIKU ：楽しみやな、それ。一番見たいわ。
全員：ワクワク！
MAYA：最後に、音楽といえば、4月1日に私たちのNiziUのEPが発売されることが決定しました！
全員：はい！ありがとうございます！
MAYA：デビュー5周年の記念に向けて公開した「Light it Up」も収録されていたり、楽しみな新曲が詰まっているので、リリースまであと2ヶ月間楽しみに待っていてください！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
（左から）パーソナリティのRIKU、MAYUKA、MAYA
