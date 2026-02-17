2月6日から8日にかけて「第38回北海道高等学校バスケットボール新人大会」が開催。新体制となった名門校がしのぎを削り、男子は駒澤大学附属苫小牧高校、女子は札幌山の手高校が優勝を果たした。

男子では、決勝で北海道栄高校との接戦をものにした駒大苫小牧が王座に。3位決定戦では白樺学園高校が函館大学附属有斗高校を下した。女子の札幌山の手は1回戦から150得点を挙げると、その後も決勝を含め5試合すべてで100点ゲームを達成。圧倒的な強さを見せつけ頂点に立った。3位にはとわの森三愛を破った札幌東高校がつけている。

男子の駒大苫小牧、女子の日本航空高校北海道は3月14日、15日に行われる「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」にも出場。新たな顔ぶれとなったチームで、全国最高峰の舞台への出場権をかけて挑む。

北海道新人大会の結果は以下の通り。

◆■「第38回北海道高等学校バスケットボール新人大会」結果

【男子】



・1回戦



駒澤大学附属苫小牧 70－29 稚内大谷



帯広大谷 79－56 札幌光星



北星学園大学附属 56－53 小樽潮陵



函館工業 69－78 滝川西



中標津 83－45 帯広北



函館大学付属有斗 129－21 留萌



札幌工業 73－56 海星学院



北海 68－70 旭川龍谷



北海道栄 92－66 札幌山の手



東海大学付属札幌 67－50 釧路北陽



恵庭南 113－87 遠軽



函館大谷 92－77 岩見沢東



北見藤 75－56 旭川工業



室蘭栄 71－34 下川商業



網走南ヶ丘 70－66 札幌厚別



札幌国際情報 79－91 白樺学園

・準々決勝



駒澤大学附属苫小牧 112－47 滝川西



中標津 56－51 札幌工業



北海道栄 113－45 函館大谷



北見藤 56－104 白樺学園

・準決勝



駒澤大学附属苫小牧 101－48 中標津



北海道栄 78－74 白樺学園

・3位決定戦



中標津 61－100 白樺学園

・決勝



駒澤大学附属苫小牧 62－58 北海道栄

【女子】



・1回戦



札幌山の手 150－24 旭川龍谷



旭川藤星 81－26 稚内・稚内大谷



下川商業 52－67 恵庭南



海星学院 83－25 釧路江南



遺愛女子 75－58 北見藤



北海道栄 112－88 札幌北斗



室蘭栄 86－59 留萌



帯広大谷 47－67 札幌東商業



とわの森三愛 79－31 小樽双葉



釧路北陽 67－64 岩見沢緑陵



北星学園女子 105－48 函館中部



北海 77－58 苫小牧総合経済



岩内・倶知安 57－85 札幌大谷



函館大学付属柏稜 46－89 白樺学園



北見北斗 41－112 旭川明成



滝川西 17－202 日本航空北海道

・準々決勝



札幌山の手 109－56 恵庭南



遺愛女子 60－79 札幌東商業



とわの森三愛 90－75 北星学園女子



白樺学園 54－147 日本航空北海道

・準決勝



札幌山の手 107－80 札幌東商業



とわの森三愛 80－107 日本航空北海道



3位決定戦



札幌東商業 71－43 とわの森三愛

・決勝



札幌山の手 107－68 日本航空北海道