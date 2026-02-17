落ち着いていた犬の、病院に入ると変わりだす姿がTikTokで話題になっています。投稿したのは、柴犬のなみちゃんと暮らしている「shiba_suki」さん。投稿から12.2万回以上再生され、「柴犬あるあるですね」といったコメントが寄せられています。

【動画：月1に一度の『犬が動物病院へ行く日』→入口を抜けた瞬間『危険な場所だ』と思い出して…突然ビビりだす光景】

病院とは知らず、ご機嫌ななみちゃん

登場するのは、柴犬のなみちゃん。この日は月に一度の通院日ですが、なみちゃんはまだ気づいていない様子だったそう。なみちゃんはお散歩だと思い込んでいるのか、尻尾を振って元気に歩いていたといいます。

病院へ着いてからも何も疑わず、スムーズに中へ入るなみちゃんだったとか。病院の前で気づく犬も多いなか、なみちゃんが気づくのはまだ時間がかかりそうです。

ついに病院だと気づいたなみちゃんは…

なみちゃんは、しばらくして待合室の匂いや空気感を察知したのか、ついに病院だと気づいたんだそう。気づいた瞬間なみちゃんの顔からは余裕が消え、全身が小刻みに震え始めたといいます。なみちゃんは過去の嫌な記憶を思い出したのか、落ち着きがなくなっていたんだとか。

まだ何も始まっていないのに震え出すなみちゃんに、周りの飼い主さんから笑いの声が起こったといいます。そんな声も耳に入らず、不安な気持ちでいっぱいになるなみちゃんでした。

魔法のアイテムのちゅ～るが必須！

なみちゃんは落ち着かない様子で、飼い主さんの腕の中で暴れるように動き出していたとか。診察台の上でも大暴れだそうで、魔法のアイテムのちゅ～るがいつも必須なんだそう。

おろすと今にも走って逃げだしそうな表情のなみちゃん。なかなか震えが止まらない様子で、よほど怖かったのでしょう。なみちゃんは悲しげな表情で、「帰りたい…」と諦めるしかないのでした。

この投稿には「気持ちわかります」「うちの子も笑われるくらい騒ぎ倒す」「かわいすぎる！」「まさに柴犬ちゃんて感じ」「大暴れのなみちゃん見てみたい」など、なみちゃんの奮闘を称える温かいコメントで溢れていました。

投稿者である「shiba_suki」さんのアカウントでは、柴犬のなみちゃんの日常が他にもたくさん投稿されています。愛嬌たっぷりのなみちゃんから目が離せませんよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shiba_suki」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。