２月９日、札幌市手稲区の木造２階建て住宅が爆発した火災。



５人が死傷し、７５軒の住宅に被害が及びました。



あれから１週間以上が経ち、１７日に新たな動きがー



（北海道ガス 川村智郷社長）「多大なる苦痛とご不便をおかけしていることを心より深くお詫び申し上げます」



会見を開き陳謝したのは、爆発した住宅にプロパンガスを供給していた北海道ガスグループです。



（北海道ガスジェネックス 梅村卓司社長）「今回の事故は当社が供給するプロパンガスに起因するとみられています。事故翌日の警察と消防による現場検証に伴う現地調査の結果、当該住宅の敷地内のガス管に腐食による穴が確認された」





この住宅街では集中プロ パン ガスという方法でガスが供給されていて、ガスは地中の配管を経由して室内に届く仕組みになっています。 北海道 ガスが事故翌日に調査したところ、爆発の起きた住宅のガス管に腐食による直径２ミリ程度の穴が確認されたということです。このガス管は、２０２２年９月に実施した点検では ガス漏れ がないことから異常はないと判断されていましたが、当時、委託先の点検員は腐食の兆候を確認し、テープを巻く提案をしました。しかし、緊急性が高くないことからテープを巻く対応をとらなかったということです。緊急性が高くないと判断した理由はー 北海道 ガスジェネックス 梅村卓司社長）「判断が正しかったかどうかを含めて 警察 と消防の調査を待ちたい。明確な基準があったかという質問については、担当者の知見によるもの」消防は爆発の原因について、プロ パン ガスがどこからか漏れ出し、引火して爆発したとみて調べています。（山岡記者）「爆発火災から１週間が経ちましたが、あたりには焦げ臭いにおいが漂っていて、今もがれきが残っています」１週間経ってもなお規制線がひかれて、がれきが散乱したままの住宅が爆発した現場。火元となった住宅の裏の家に住む男性は、あの日から毎日片付け作業に追われているといいます。（火元の裏の家の住人）「片付けてもきりがない」およそ３５年住んだ家の窓ガラスは床に散らばり、歩く場所もままならない状態になっていました。（火元の裏の家の住人）「エアコンの配線かなと思ったら刺さっているんですよね」壁には屋外から飛んできたと思われるがれきが突き刺さっていました。（記者）「窓から飛んできて突き刺さった？」（火元の裏の家の住人）「そうですよ、爆風で。はずしますよ」（記者）「もうこの家には住めない？」（火元の裏の家の住人）「８割９割そうでしょうね。爆風で柱が内側にきているので、なんとか生きているということだけでうれしい」こちらの住宅は爆発後に壁から落ちかかっていたエアコンが元通りに設置されていましたが、片付け作業は続いているといいます。（火元の２軒隣の家の住人）「一時的に転居する先は決まったので、その用意や片付けの残りで毎日通っている。できることをやるだけかなって感じ」なぜこれほどの爆発が起きたのかー北ガスグループは事故調査対策委員会を立ち上げていて、原因究明と再発防止に努めるとともに、 警察 と消防の調査に協力したいとしています。