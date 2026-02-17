ºòÇ¯¤«¤éÂ¿¿ô¤Î¥Þ¥ì¥Ã¥È¤ò»î¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¤Î¥Ñ¥¿¡¼Ê×Îò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
Àè½µ3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¿ë¤²¤¿¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡£²áµî¤Î¾¡Íø¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ö¥ì¡¼¥É·¿¥Ñ¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤ÏÄÁ¤·¤¯¥Þ¥ì¥Ã¥È·¿¤Î¡ØSpider Tour X¡Ù¤ÇÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼7¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯ÅÓÃæ¤«¤éº£Âç²ñ¤Þ¤Ç¡ÖÆþ¤ë¥Þ¥ì¥Ã¥È¡×¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡¢ÃË¤Î¥Ñ¥¿¡¼Ê×Îò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºòÇ¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¸å¤«¤é¡ÖÆþ¤ë¥Þ¥ì¥Ã¥È¡×Ãµ¤·¤¬²ÃÂ®
¥Ö¥ì¡¼¥É·¿¤Î¥¨¡¼¥¹¡ØTP Soto¡Ù¤ò»È¤Ã¤ÆºòÇ¯¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ç14°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¡ÖRBC¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç¥Þ¥ì¥Ã¥È·¿¤òÆþ¤ì¤¿¥â¥ê¥«¥ï¡£¡¡ØSpider Tour V¡Ù¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥Í¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤ÇSG¡§Putting¡Ö-0.47¡×¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¤Ï54°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¤Î¡Ö¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢SG¡§Putting¡Ö-0.23¡×¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤È¡¢Åö½é¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥Í¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ì¥Ã¥È¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥É·¿¤ËÌá¤·¤Æ3Àï¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Àä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡ÖÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¤³¤ÎÇ¯¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎSG¡§Putting¡Ö-2.19¡×¤òµÊ¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥É·¿¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¤¤Æ²ù¤·¤¬¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£6·î¤Î¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢3ÆüÌÜ¤«¤é¥Ä¥Î·¿¥Þ¥ì¥Ã¥È¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥Í¥Ã¥¯¤Î¢¡ØSpider¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ù¤òÅêÆþ¤·¤ÆSG¡§Putting¡Ö-0.22¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÉÔÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡Ö¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤Þ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥É·¿¤ò»È¤Ã¤ÆSG¡§Putting¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î¤Î¡Ö¥×¥í¥³¥¢Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¥â¥ê¥«¥ï¤ÏºÆ¤ÓÆ°¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬£¡ØSpider Tour V¡Ù¤Î¤ä¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Á°²ó4·î¤È¥Í¥Ã¥¯¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¥â¥Î¤ÇSG¡§Putting¡Ö-0.26¡×¤È¤Þ¤¿¤âÉÔÈ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÀï¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ³«ºÅ¤Î10·î¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¤¡ØSpider Tour X¡Ù¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥Í¥Ã¥¯¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë14°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿¡Ö¥½¥Ë¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ï¥¤¡×¤Ç¤Ï¥¡ØSpider ZT¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆSG¡§Putting¡Ö-1.61¡×¤È¡¢¥¼¥í¥È¥ë¥¯¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖWM¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤«¤éÆþ¤ì¤¿¡¢º£²ó¤Î¦¡ØSpider Tour X¡Ù¤Ï¥Õ¥í¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥Í¥Ã¥¯¤è¤ê¤â³«ÊÄ¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¥¢¡¼¥¯¤òÁý¤¹¥Í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¡£¡ÖWM¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¤ÏSG¡§Putting¡Ö-0.68¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö-0.050¡×¤Ë¡£ SG¡§Approach the Greeen¡Ö¡Ü9.681¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Àä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿½µ¤Ë¡¢¤½¤³¤½¤³Æþ¤ë·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ðµ×¡¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£ÊÆ¹ñ¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Ï¡¢¥â¥ê¥«¥ï¤¬¤³¤ÎÆÃ¼ì¤ÊT»ú¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥â¥Î¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Î¢ÏÃ¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥³¥ê¥ó¤Ï²áµî¤ËSpider Tour X¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Î½ª¤ï¤êº¢¤â¤½¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸Î¶¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¡¢Í§¿Í¤¬¡Ø¥Ð¥Ã¥¯T¡Ù¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥ÈÊä½õµ¡Ç½ÉÕ¤¤ÎSpider Tour X¤Î¥Õ¥í¡¼¥Í¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ê¥ó¤Ï»î¤·¤Ë°®¤ê¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ½é¤á¤ÆWM¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ Spider Tour X¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿Spider ZT¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂçÈ¾¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥ì¡¼¥É·¿¤È¤ÎÃæ´ÖÅª¤Ê·Á¾õ¤Ç¤¹¡£Spider¤Î°ÂÄêÀ¤È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»þ¤Î°ì´ÓÀ¤Ï¥Õ¥í¡¼¥Í¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¼¥ë¤È´°àú¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Ï¡¢°ÊÁ°»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥ó¥¯¥Í¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¥ê¥ê¡¼¥¹´¶¤ò¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÆü¡¢¥³¥ê¥ó¤Ï¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç1.621¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò²Ô¤®¤Þ¤·¤¿¡× º£²ó¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡ØSpider Tour X¡Ù¤¬5Àï4¾¡¡Ê¥´¥Ã¥¿¥é¥Ã¥×2¾¡¡¢¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡¢¥â¥ê¥«¥ï¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥â¥ê¥«¥ï¤Î¡ÖÆþ¤ë¥Þ¥ì¥Ã¥ÈÃµ¤·¡×¤ÎÎ¹¤¬°ìÃ¶½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ºòÇ¯¤«¤éÂ¿¿ô¤Î¥Þ¥ì¥Ã¥È¤ò»î¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¤Î¥Ñ¥¿¡¼Ê×Îò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡Ú²èÁü¡ÛºòÇ¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¸å¤«¤é¡ÖÆþ¤ë¥Þ¥ì¥Ã¥È¡×Ãµ¤·¤¬²ÃÂ®
¥Ö¥ì¡¼¥É·¿¤Î¥¨¡¼¥¹¡ØTP Soto¡Ù¤ò»È¤Ã¤ÆºòÇ¯¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ç14°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¡ÖRBC¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç¥Þ¥ì¥Ã¥È·¿¤òÆþ¤ì¤¿¥â¥ê¥«¥ï¡£¡¡ØSpider Tour V¡Ù¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥Í¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤ÇSG¡§Putting¡Ö-0.47¡×¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¤Ï54°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¤Î¡Ö¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢SG¡§Putting¡Ö-0.23¡×¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤È¡¢Åö½é¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥Í¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ì¥Ã¥È¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÉÔÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥É·¿¤ËÌá¤·¤Æ3Àï¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Àä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡ÖÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¤³¤ÎÇ¯¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎSG¡§Putting¡Ö-2.19¡×¤òµÊ¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥É·¿¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¤¤Æ²ù¤·¤¬¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£6·î¤Î¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢3ÆüÌÜ¤«¤é¥Ä¥Î·¿¥Þ¥ì¥Ã¥È¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥Í¥Ã¥¯¤Î¢¡ØSpider¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ù¤òÅêÆþ¤·¤ÆSG¡§Putting¡Ö-0.22¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÉÔÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡Ö¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤Þ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥É·¿¤ò»È¤Ã¤ÆSG¡§Putting¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î¤Î¡Ö¥×¥í¥³¥¢Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¥â¥ê¥«¥ï¤ÏºÆ¤ÓÆ°¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬£¡ØSpider Tour V¡Ù¤Î¤ä¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Á°²ó4·î¤È¥Í¥Ã¥¯¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¥â¥Î¤ÇSG¡§Putting¡Ö-0.26¡×¤È¤Þ¤¿¤âÉÔÈ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÀï¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ³«ºÅ¤Î10·î¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¤¡ØSpider Tour X¡Ù¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥Í¥Ã¥¯¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë14°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿¡Ö¥½¥Ë¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ï¥¤¡×¤Ç¤Ï¥¡ØSpider ZT¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆSG¡§Putting¡Ö-1.61¡×¤È¡¢¥¼¥í¥È¥ë¥¯¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖWM¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤«¤éÆþ¤ì¤¿¡¢º£²ó¤Î¦¡ØSpider Tour X¡Ù¤Ï¥Õ¥í¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥Í¥Ã¥¯¤è¤ê¤â³«ÊÄ¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¥¢¡¼¥¯¤òÁý¤¹¥Í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¡£¡ÖWM¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¤ÏSG¡§Putting¡Ö-0.68¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö-0.050¡×¤Ë¡£ SG¡§Approach the Greeen¡Ö¡Ü9.681¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Àä¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿½µ¤Ë¡¢¤½¤³¤½¤³Æþ¤ë·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ðµ×¡¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£ÊÆ¹ñ¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Ï¡¢¥â¥ê¥«¥ï¤¬¤³¤ÎÆÃ¼ì¤ÊT»ú¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥â¥Î¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Î¢ÏÃ¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥³¥ê¥ó¤Ï²áµî¤ËSpider Tour X¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Î½ª¤ï¤êº¢¤â¤½¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸Î¶¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¡¢Í§¿Í¤¬¡Ø¥Ð¥Ã¥¯T¡Ù¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥ÈÊä½õµ¡Ç½ÉÕ¤¤ÎSpider Tour X¤Î¥Õ¥í¡¼¥Í¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ê¥ó¤Ï»î¤·¤Ë°®¤ê¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ½é¤á¤ÆWM¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ Spider Tour X¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿Spider ZT¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂçÈ¾¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥ì¡¼¥É·¿¤È¤ÎÃæ´ÖÅª¤Ê·Á¾õ¤Ç¤¹¡£Spider¤Î°ÂÄêÀ¤È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»þ¤Î°ì´ÓÀ¤Ï¥Õ¥í¡¼¥Í¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¼¥ë¤È´°àú¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Ï¡¢°ÊÁ°»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥ó¥¯¥Í¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¥ê¥ê¡¼¥¹´¶¤ò¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÆü¡¢¥³¥ê¥ó¤Ï¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç1.621¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò²Ô¤®¤Þ¤·¤¿¡× º£²ó¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡ØSpider Tour X¡Ù¤¬5Àï4¾¡¡Ê¥´¥Ã¥¿¥é¥Ã¥×2¾¡¡¢¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡¢¥â¥ê¥«¥ï¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥â¥ê¥«¥ï¤Î¡ÖÆþ¤ë¥Þ¥ì¥Ã¥ÈÃµ¤·¡×¤ÎÎ¹¤¬°ìÃ¶½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ºòÇ¯¤«¤éÂ¿¿ô¤Î¥Þ¥ì¥Ã¥È¤ò»î¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¤Î¥Ñ¥¿¡¼Ê×Îò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
