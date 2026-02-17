＝LOVE、新曲「劇薬中毒」新衣装で初披露＆楽曲先行配信スタート 新アートワークも公開
【モデルプレス＝2026/02/17】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（通称：イコラブ）が2月16日、TBS系「CDTVライブ！ライブ！」（よる7時〜）に生出演し、新曲『劇薬中毒』を新衣装で初披露した。
2025年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計1.3億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも20億回再生を突破、さらに10月にリリースした楽曲『ラブソングに襲われる』 においても、ストリーミング累計5,300万回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の＝LOVE。同番組に生出演し、新曲『劇薬中毒』を初披露した。同曲は、野口衣織、佐々木舞香がダブルセンターを務め、4月1日に20thシングル表題曲として発売を予定している。番組では新衣装も初公開され、SNS上でも盛り上がりを見せた。
同曲は、2月16日24時から先行配信がスタート。先行配信に合わせて新アートワーク（新アーティスト写真、ジャケット写真）も公開されている。
＝LOVEは現在、史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、4月18日、19日には 神奈川県・横浜スタジアムのツアーファイナル公演を控えている。さらに6月20日、21日には、東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間で約12万人を動員予定の大規模な＝LOVE STADIUM LIVEの開催も発表されている。（modelpress編集部）
4月1日発売
＝LOVE 20thシングル 「劇薬中毒」
商品仕様：CD+DVD
【CD収録内容】
1. 劇薬中毒
2. カップリングA 「タイトル未定」
3. カップリングB 「タイトル未定」
4. 劇薬中毒 -Instrumental-
5. カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6. カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
【DVD収録内容】
イコノイジョイ大感謝祭2025 「全部内緒バナシ」
【初回仕様限定 封入特典】
Type A生写真10種のうち1枚ランダム／スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
商品仕様：CD+Blu-ray
【CD収録内容】
1. 劇薬中毒
2. カップリングA 「タイトル未定」
3. カップリングB 「タイトル未定」
4. 劇薬中毒 -Instrumental-
5. カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6. カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
【Blu-ray収録内容】
「8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」山梨県＠富士急ハイランドコニファーフォレスト 前編
【収録曲】
ウィークエンドシトロン／ヒロインズ／内緒バナシ／祝祭／呪って呪って／Junkies
【初回仕様限定 封入特典】
Type B生写真10種のうち1枚ランダム／スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
商品仕様：CD+Blu-ray
【CD収録内容】
1. 劇薬中毒
2. カップリングA 「タイトル未定」
3. カップリングB 「タイトル未定」
4. 劇薬中毒 -Instrumental-
5. カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6. カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
【Blu-ray収録内容】
「8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」山梨県＠富士急ハイランドコニファーフォレスト 後編
【収録曲】
ナツマトぺ／夏祭り恋慕う／青春“サブリミナル”／866／探せ ダイヤモンドリリー／絶対アイドル辞めないで
【初回仕様限定 封入特典】
Type C生写真10種のうち1枚ランダム／スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
商品仕様：CD+Blu-ray
【CD収録内容】
1. 劇薬中毒
2. カップリングA 「タイトル未定」
3. カップリングB 「タイトル未定」
4. 劇薬中毒 -Instrumental-
5. カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6. カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
【Blu-ray収録内容】
『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』
1. 『仲直りシュークリーム』 ライブ映像
2. 『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年1月放送分ダイジェスト映像
3. 『絶対アイドル辞めないで』 ライブ映像
4. 『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年2月放送分ダイジェスト映像
5. 『ようこそ！イコラブ沼』 ライブ映像
6. 『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年3月放送分ダイジェスト映像
7. 『呪って呪って』 ライブ映像
8. 『キミは＝LOVEを愛せるか!!!』 2025年4月放送分ダイジェスト映像
【初回仕様限定 封入特典】
Type D生写真10種のうち1枚ランダム／スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
LPサイズ紙ジャケット仕様
商品仕様：CD
【CD収録内容】
1. 劇薬中毒
2. カップリングA 「タイトル未定」
3. カップリングB 「タイトル未定」
4. 劇薬中毒 -Instrumental-
5. カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6. カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
【封入特典】
LPサイズの20Pフォトブックレット（メンバー全員のソロカットあり）／B2ポスター／Type E生写真10種のうち1枚ランダム／スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー
仕様：CD
【CD収録内容】
1. 劇薬中毒
2. カップリングA 「タイトル未定」
3. カップリングB 「タイトル未定」
4. 劇薬中毒 -Instrumental-
5. カップリングA 「タイトル未定」 -Instrumental-
6. カップリングB 「タイトル未定」 -Instrumental-
※カップリングタイトルは後日HPにて公開
