リニア中央新幹線の全線開業に向けた大きな一歩です。2026年3月11日、リニア中央新幹線の品川〜名古屋間で唯一の未着工駅だった「山梨県駅（仮称）」がいよいよ着工の日を迎えます。リニア中央新幹線が開業すれば、品川まで約25分、名古屋まで約40分という圧倒的な時間短縮を実現。山梨が都心により通勤しやすいエリアとなるでしょう。国内初の「高速道路IC直結」という最強のアクセスを誇るスマートシティ拠点へ。JR東海が推進するこのプロジェクトの全貌と、着工後の未来像を詳しくレポートします。

リニア山梨県駅はどこにできる？

山梨県中央市・JR身延線「小井川駅」周辺の風景（画像：Pixta）

リニア中央新幹線「リニア山梨県駅（仮称）」の建設場所は、山梨県甲府市大津町から中央市にまたがるエリア。現在は農地が広がる平坦な土地で、JR甲府駅から約7キロ、JR身延線の小井川駅から約3キロほどの立地です。

この国家プロジェクトの施工を担うのは、愛知県「名工建設」、東京都「鉄建建設」、そして山梨県甲府市「早野組」の3社。地元・山梨の建設大手である早野組が名を連ねていることが、地域一体となった開発であることを象徴しています。2026年3月11日に着工し、5年後の2031年12月に完成予定。駅舎のデザインについては現時点では未定となっていますが、背面の山々を望む景観に配慮した、みどり豊かな都市空間の創出を目指しています。

日本初！高速道路ICと直結する「最強のアクセス」

画像：「（仮称）リニア山梨県駅前エリアのまちづくり基本方針」より

この駅の最大の特徴は、中央自動車道に新設される「（仮称）甲府中央スマートIC」と直結すること。新幹線やリニアの駅が都市間高速道路のインターチェンジとダイレクトに結ばれるのは日本初となります。

これにより、県内各地からのパーク＆ライド利用が極めてスムーズになります。甲府市が策定した「リニア山梨県駅前エリアのまちづくり基本方針」によると、約24.5ヘクタールに及ぶ広大な駅前エリアを整備する計画です。駅北側には交通広場や大規模なP&R（パーク＆ライド）駐車場を整備し、リニアを利用する人、利用しない人双方が使いやすい交通拠点を目指します。

リニア「山梨県駅」は日本のモーダルシフトを加速させるか

山梨県駅は中央自動車道（甲府中央スマートIC）と直結するという、全国でも稀有な「モーダルコネクト」（さまざまな交通手段を円滑に接続するための取り組み）の最前線となります。これまでの「駅」は線路の拠点でしたが、ここは「高速道路」と「超電導リニア」が融合する巨大な交通ハブに。品川まで25分という速達性は、山梨を「都心通勤圏」へと変貌させます。着工後は、周辺の地価や移住需要、そして観光ルートの再編が一気に加速するのは間違いありません。

2面4線の巨大高架駅、改札は利便性の高い2階に

画像：リニア山梨県駅前エリアの基盤整備方針（P33）より※2025年2月の資料

山梨県駅の駅舎は4階建て。1･2階は南北の連絡通路となり、改札は2階に設置。2階は災害時の最大浸水想定ラインより高い位置に整備しすることで垂直避難が可能な設計としています。そして、4階が2面4線（島式ホーム2面、通過線2本）のホームとなる予定です。地上からホームまでの高さは、約32メートル。超高速走行を前提とした技術的な制約から、直線かつ水平なルート上に設置されます。

高架駅となるため、甲府盆地の雄大な景色をホームから楽しむことができるでしょう。また、水害リスクへの対策として、高さ5メートル以上のデッキ整備も計画に含まれており、災害時の一時避難場所としての機能も併せ持つ「フェーズフリー」な設計が検討されています。

駅周辺は「スマートシティ」へ、24.5haの巨大開発が始動

画像：リニア山梨県駅前エリアの基盤整備方針（P34）より※2025年2月の資料

駅周辺の開発は、単なる商業施設の建設に留まりません。甲府市や山梨県、中央市が連携し、最先端技術を社会実装する「テストベッド」としてのまちづくりが進行中です。

1.スマートシティの推進：デジタル技術を活用し、市民一人ひとりに寄り添ったサービスを提供。

2.水素エネルギーの活用：山梨県が強みを持つ水素・燃料電池産業と連携し、カーボンニュートラルな街を目指します。

3.官民連携のまちづくり：事業初動期から民間事業者の知恵を最大限に活用し、Win-Winな関係で開発を進めます。

特に駅南側の約11.5ヘクタールは、民間活用ゾーンとしての造成が進められ、交流や賑わいの舞台となる予定です。

リニア山梨県駅の着工は、まさに「未来の扉」が開く瞬間と言えるでしょう。これまでの「山梨＝遠い」というイメージは過去のものとなり、都心とわずか25分で結ばれるこの地は、新たな暮らしやビジネスの中心となるはずです。2027年以降の景色がどう変わるのか、私たちは今、歴史の目撃者になろうとしています。ぜひこれからの劇的な変化に注目してみてください。

（トップ画像：JR東海、その他画像：甲府市）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）