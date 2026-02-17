【予想外】マクドナルド新CMを東京書籍が解説⁉ - その理由に「まさかのコラボ笑笑笑笑」「先生に何させとんねん笑」とSNS大盛り上がり
2月4日からスタートしたマクドナルドのCM、ご覧になりましたか? これまで、多くの有名人を起用してきた同CMに、今回はまさかの人物が登場! SNSで大きな話題となっています。
話題の登場人物はこちらの3人。みなさん、見覚えありませんか??
どこか懐かしい感じがしている方も少なくないはず。正解は、東京書籍出版事業部公式から発表します!!
こちらの映像に出演されているのは
中学校英語教科書『NEW HORIZON』に出てきたALTの方々で
緑色のジャケットの方が
アン・グリーン先生(平成18〜23年度)
紫色のセーターの方が
メアリー・ブラウン先生(平成24〜27年度)
水色のカーディガンの方が
エレン・ベーカー先生(平成28〜令和2年度)です
(@tokyoshosekibooより引用)
そうなんです! みなさんが中学校でお世話になったALTの歴代先生なんです! 平成18年度〜令和2年度(2006年度〜2020年度)までに3人の先生が登場。
3人の正体を知ると……「ベーカー先生久しぶり泣泣泣」「メアリーブラウン先生の世代かなぁ…」「やっぱりアン・グリーン先生だ…!!!」「中学の時教科書がエレンベーカーだったな 懐かしいわ」などなど、懐かしむ声が続出。どの先生にお世話になったかで、世代がバレてしまいますね(笑)。
また、予想外のコラボに「人生でマックと東京書籍がコラボするなんて思わないじゃん」「まさかのコラボ笑笑笑笑」「エレン先生に何させとんねん笑」「教科書会社がなに解説してんだよwww」とツッコんでいる人も見受けられました。
思わぬ“先生”との再会に、SNSは懐かしさと驚きで大盛り上がり。あなたの心に残っているALTの先生は、どの世代でしたか? マクドナルドの新CM、しばらく話題が続きそうです。
こちらの映像に出演されているのは中学校英語教科書『NEW HORIZON』に出てきたALTの方々で緑色のジャケットの方がアン・グリーン先生（平成18〜23年度）紫色のセーターの方がメアリー・ブラウン先生（平成24〜27年度）水色のカーディガンの方がエレン・ベーカー先生（平成28〜令和2年度）です https://t.co/87syOQwgfj- 東京書籍出版事業部 (@tokyoshosekiboo) February 4, 2026
