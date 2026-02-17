HANA『VOCE』表紙に初登場！休憩中はマクドナルドのハンバーガーやチョコパイをほおばる

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAが、2月20日に発売となる『VOCE』4月号通常版の表紙に初登場する。

■素に近いナチュラルな美しさを放つHANA

撮影では、いつもの“つよつよ”なムードとはひと味違う、ミニマルなメイクと洗練された衣装で、あらたな表情に挑戦。HANAの素の美しさと力強さが溢れるビジュアルを切り取った。

朝早くからの撮影にもかかわらず、メンバーはまるで衣装かと思うほどに雰囲気が統一された“The HANA”な私服で登場。その圧倒的なオーラに、スタッフ一同思わず息をのむほど。カッコいいビジュアルとは裏腹に、休憩中はマクドナルドのハンバーガーやチョコパイをほおばる無邪気な姿も。ギャップ全開な一面に、“きゅん”が止まらなかったという。

リリース予定やライブが重なるハードスケジュールでの撮影にもかかわらず、疲れを一切感じさせないパワフルさにも感動。空き時間にはメンバー同士で楽しそうにおしゃべりする姿も。スタジオは終始、明るくハッピーな空気に包まれていた。

そしてカメラの前に立つと、一瞬でスイッチオン。一発OKを連発する集中力と、見る者の心を射抜くクールな表情はさすがのひと言。

誌面では、メンバー同士のクロストークでHANAの溢れる魅力を深掘り。メンバー愛が伝わってくるインタビューの他、一人ひとりに実施した1問1答では意外な一面を知れるかも？

ちょっぴり大人っぽく、いつもより素に近いナチュラルな美しさを放つHANA。そのあらたな魅力が詰まった表紙をお楽しみに。さらに、撮影舞台裏の様子や、メンバー愛用の私物ポーチを紹介する動画が、近日VOCE YouTubeにて公開予定となっている。

■書籍情報

2026.02.20 ON SALE

『VOCE』2026年4月号通常版

表紙：HANA

2026.02.20 ON SALE

『VOCE』2026年4月号Special Edition

表紙：吉野北人（THE RAMPAGE）＆中島颯太（FANTASTICS）

■リリース情報

2026.02.23 ON SALE

HANA

DIGITAL ALBUM『HANA』

2026.02.25 ON SALE

HANA

ALBUM『HANA』

■関連リンク

『VOCE』公式YouTube

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo