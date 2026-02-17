西武台の磯部我道「僕がエースにならないといけないので、これじゃダメ」

高円宮杯プレミアリーグは鹿島アントラーズユースの優勝で、第104回全国高校サッカー選手権大会は神村学園の初優勝で幕を閉じた。

2025シーズンを終え、各クラブユース、高体連のチームは新チームをスタートさせ、新たな戦いに向けて準備を進めている。4月のリーグ本格開幕を前に虎視淡々と上を目指すチーム、選手にスポットを当てていきたい。

今回は2月15日に武南の優勝で幕を閉じた埼玉県高校サッカー新人戦から。準決勝で武南に敗れた西武台。後半途中から投入された1年生ストライカー・磯部我道はパワー、スピード、メンタルともに将来性を感じさせる選手だった。

178センチ、78キロと鍛え上げられた足腰と上半身。1年生とは思えないほど屈強なフィジカルと迫力を持ち、表情も相当負けん気が強い。

武南戦でひと目見たとき、先の選手権で帝京長岡の1年生ストライカーとして活躍したFW児山雅稀（U-17日本高校選抜、U-17日本代表）を彷彿させるほど、最前線でストライカーとしての威圧的な雰囲気を漂わせていた。

この試合、磯部は0-1の状況で投入されるも、直後に味方が一発レッドで退場して数的不利に。その直後に武南の猛攻に遭い、15分間で一挙3失点を喫してしまうが、磯部は常に身体を張ってボールを収め、かつ果敢に裏へのスペースへのスプリントを繰り返し前への推進力を生み出した。

0-4で迎えた後半22分にスルーパスに抜け出してGKと1対1になるも、放ったシュートは武南GKのビッグセーブに遭った。

同24分に武南も退場者が出て数的同数となると、磯部により多くのボールが集まるようになり、西武台ペースになっていく。だが、最後までゴールをこじ開けることができず、そのままタイムアップ。笛が鳴った瞬間、磯部は悔しさをあらわにした。

「決めるべきシーンで決めないとそれはもうストライカーじゃない。きょうの僕はストライカーとは言えない出来でした。今年は僕がエースにならないといけないので、これじゃダメなんです」

表情と佇まいだけでなく、言葉の節々にも意志の強さといい意味でのエゴが感じられる。こうした雰囲気を持つストライカーは減ってきているだけに、非常に頼もしさを感じる。

では、その溢れる思いをどう努力に変えているのか。最近意識をしていることは何かと聞くと、「1本のシュート、動き出しの一歩にこだわって練習をしています」と即答した。

「筋トレはずっとやっているのですが、やっぱりただ身体が強いだけじゃなくて、スピードで出し抜けて、相手を強度で封じ込めるようなストライカーになりたいので、瞬発系を意識しているんです。爆発的な加速からの強度を持ったプレー、一発で仕留める勝負強さを磨いていきたい。そのためにジャンプスクワットをやっていますし、全体練習後にシュート10本を必ず決めると自分に課して最後まで振り抜くことをやり続けています」

参考にしているストライカーに「強くて、速くて、うまくて、なんでもできる選手」と、アーリング・ハーランドを挙げる磯部は、中学時代はワセダクラブForza’02でプレー。土日に西武台高のグラウンドで練習をやっていた縁もあり、中学1年生のときから関根雄太監督から熱心に誘われていたという。

中学3年時には日本クラブユース選手権（U-15）に出場すると、グループリーグでサガン鳥栖U-15、ファジアーノ岡山U-15を抑えて首位通過。磯部も1ゴールを挙げ、決勝トーナメント進出に貢献した。

進路は流通経済大柏もプレースタイル的に考えたが、「関根監督が（日本クラブユース選手権開催地の）北海道まで来てくれた」と、ずっとラブコールを送り続けてくれた西武台で全国を目指すことを決めた。

昨年はルーキーリーグのAリーグでは、9試合で得点ランキング3位の6ゴールをマーク。さらに3つのアシストで、アシストランキング2位に輝いた。1年間しっかりと同世代のエースとして活躍した上で、今年はトップチームで絶対的なエースの看板を背負うことを強く渇望している。

「新人戦では負けてしまいましたが、今年は武南も、昌平も、全国の相手も全て食うつもりでやります。もちろん、自分のゴールで、です」

剛毅果断、猪突猛進。その名の通り“我が道”を力強く進む屈強なストライカーは、よりアグレシッブに、より獰猛に最前線で強烈な存在感を放っていく。（FOOTBALL ZONE編集部）