ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、金メダルを獲得した。ペアでのメダルは日本史上初の快挙になった。世界から称賛が相次ぐ中、大逆転に太鼓判を押していた恩師も褒め称えた。

平昌五輪団体金メダルで、りくりゅうの2人を指導してきたメーガン・デュハメル氏は自身のインスタグラムのストーリーズで「紛れもなく、最高よ」と称賛。さらに、Xで「こんなに素敵な歩みに少しでも関わることができて、本当に私の人生において最高の経験になった。2人を知り、一緒に仕事をして、刺激をもらえたことは、本当に栄光よ」と指導者として感謝と敬意を示した。

SP5位と出遅れたりくりゅう。デュハメル氏はSP後に「団体戦のような演技か、トレーニングで普段見せている演技をすれば、逆転で金メダルを取るのは十分すぎるほど可能よ。素晴らしい演技が求められることは間違いないけれどね」と大逆転に太鼓判。まさに教え子2人がそれを現実にした。



（THE ANSWER編集部）