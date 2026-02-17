¹ñÌ±¥Ö¥Á¥®¥ì¡ª ¥´¡¼¥ë¥ÉÌÈµöÇíÃ¥¤Î¿Í¤â!? ¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬¡Ö¥¦¥½¤Î°ãÈ¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡×¡¡È¿Â§¶âÌó3500Ëü±ß¡¦Ìó2700·ï¼è¤ê¾Ã¤·¤Ø ¡Ö¿®Íê¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡×»ö·ï¡¢¸µ·Ù»¡´±¤¬²òÀâ
¶ÃØ³¡ª¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¡É¤Ê¸òÄÌ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡¢¸òÄÌ°ãÈ¿Ìó2700·ï¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Ø¡ªÃ´Åö¤Î·Ù»¡´±¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¸òÄÌµ¡Æ°Ââ°÷¤¬2022Ç¯¡Á2024Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸òÄÌ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤ÏÌó2700·ï¤â¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤´Ö¤òÁû¤¬¤ºËÜ·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸µ·Ù»¡´±¤ÎÉ®¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤ÎÌÈµö¾Ú¡×¤Ã¤Æ²¿¡© ¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë·ã¥ì¥¢¤ÊÌÈµö¾Ú¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê27Ëç¡Ë
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤ÏÂ®ÅÙÄ¶²á¤ä¼Ö´Öµ÷Î¥ÉÔÊÝ»ý¤È¤¤¤Ã¤¿¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ê°ãÈ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¸òÄÌÈ¿Â§ÀÚÉä¡ÊÀÄÀÚÉä¡Ë¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ìó2700·ï¤Î°ãÈ¿¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï2022Ç¯3·î¡Á2024Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤ÎÂè2¸òÄÌµ¡Æ°Ââ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½äººÉôÄ¹¤ä·ÙÉôÊä¤Ê¤É¤ÎÂâ°÷¤é¤¬ÉÔÀµ¤Ê¸òÄÌ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ä½ñÎà¤Îµõµ¶µºÜ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¥Ñ¥È¥«¡¼¤äÇò¥Ð¥¤¤¬¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂ®ÅÙÄ¶²á¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢°ãÈ¿¼ÖÎ¾¤Î¸åÊý¤ò°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÄÉÈø¤·¤ÆÂ®ÅÙ¤ò·×Â¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ââ°÷¤é¤ÏÄÉÈø¤·¤¿µ÷Î¥¤ò¼ÂºÝ¤è¤ê¤âÄ¹¤¯µºÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê°ãÈ¿½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ãÈ¿¼Ô¤¬¸òÄÌ°ãÈ¿¤ÎÈ¿Â§¶â¤òÇ¼ÉÕ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢·º»ö¼êÂ³¤¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ç¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç½ñÎà¤òºîÀ®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾åµ¤Î½äººÉôÄ¹¤Ï¸½¾ì¤Ë¹Ô¤«¤º¤Ëµõµ¶¤ÎÄ´½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Ââ¤Î·ÙÉôÊä¤â½ñÎà¤Î²þ¤¶¤ó¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÔÀµ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿½äººÉôÄ¹¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼Â¶·¸«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö»öÌ³½èÍý¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤è¤ê¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê°ãÈ¿½èÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©·Ù¤Ï¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î·Ù»¡´±¤òµõµ¶Í°õ¸øÊ¸½ñºîÀ®¡¦Æ±¸ø»È¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î»ö°Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2024Ç¯¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥ÉÔÊÝ»ý¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ç¸¡µó¤µ¤ì¤¿¿Í¤«¤é¸©·Ù¤ËÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬Ê£¿ô¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÈµö¶èÊ¬¤¬Í¥ÎÉ±¿Å¾¼Ô¡Ê¥´¡¼¥ë¥ÉÌÈµö¡Ë¤«¤é°ìÈÌ±¿Å¾¼Ô¡Ê¥Ö¥ë¡¼ÌÈµö¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÌÈµöÄä»ß¤äÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¸©·Ù¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤Ç°ãÈ¿¤¬ÌÀ³Î¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤¿°ìÉô¤Î»öÎã¤ò½ü¤¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ËÈ¿Â§¶â¤ÎÊÖ´Ô¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Û¤«¡¢ÌÈµö¶èÊ¬¤òÍ¥ÎÉ±¿Å¾¼Ô¤«¤é°ìÈÌ±¿Å¾¼Ô¤ËÌá¤·¤¿¤ê¡¢ÌÈµöÄä»ß½èÊ¬¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ç¼ÉÕºÑ¤ß¤ÎÈ¿Â§¶â¤ÏÌó3500Ëü±ß¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬¡Ö¥¦¥½¤Î°ãÈ¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡× ¹ñÌ±¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡©
¡¡º£²ó¤Î»ö°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¡£¥ß¥¹¤È¤«¤¦¤ó¤Ì¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯»ö·ï¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÈ¿Â§¶â¤ÎÊÖ´Ô¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÌÈµö¼è¾Ã¤·¤äÌÈÄä¤ÎµßºÑ¡¢Ç¤°ÕÊÝ¸±¤Î¥´¡¼¥ë¥É³ä°úÉÔÅ¬ÍÑ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅªÂ»¼º¤Î²óÉü¤Ê¤É¡¢ÀÕÇ¤¤ÈÀ¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï¤¢¤¿¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ°¤ê¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤ÎÉÔÀµ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÏÃ±È¯¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»ö·ï¤À¤È»×¤¦¡£·Ù»¡¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÁÈ¿¥Ê¸²½¤È´Æºº¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¡×¡ÖÉÔÀµ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¼²£¹Ô¤·¤¿¤Î¤«¡¢¸¶°øÄÉµÚ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï2023Ç¯4·î1Æü»þÅÀ¤Ç·Ù»¡´±1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÉéÃ´¿Í¸ý¤¬587¿Í¤ÈÁ´¹ñ¤Ç5ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î·Ù»¡¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿Í°÷¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢»ö·ï¤ä¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¸¡µó¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¼ÂÀÓ¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÈ´ËÜÅª²þ³×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Æ»Ï©É¸¼±¤ÎÀßÃÖ¥ß¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ù»¡´±¤¬¸í¤Ã¤¿¸òÄÌ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ËÈ¿Â§¶â¤ÎÊÖ´Ô¤ä°ãÈ¿¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ò¤È¤ë»öÎã¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö·Ù»¡´±¤Î¡È¸Î°Õ¡É¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÉÔÅ¬ÀÚ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡×¤Ï¶áÇ¯¤Ç¤ÏÎã¤ò¸«¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Î¸òÄÌ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¤¢¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£