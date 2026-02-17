¹ç³ÊÎ¨14.54¡ó¡¡»Ò°é¤Æ¤ÈÎ¾Î©¤ÇÆñ´Ø¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿½÷»Ò¥¢¥Ê¡¡¥Æ¥ìÄ«¡¦½»ÅÄ¥¢¥Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯·ÄÂçÂ´
¡¡¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î³ø°æÈþÍ³µª¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ç³Ê¤Î¾Ú¤·¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥¢¥Ê¡¡»Ò°é¤Æ¤ÈÎ¾Î©¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥´～¤¤
¡¡·Ä±þÂç¤ÎË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë³ø°æ¥¢¥Ê¡£¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡°ÊÁ°¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿Ë¡Î§·Ï¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¡¢µîÇ¯¤Î½é¤á¤ËÂç³Ø¤Ö¤ê¤ÎË¡Î§¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¼õ¸³¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ÀÂ©»Ò¤¬À¸¸å¿ô¥ö·î¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¡Ä¶ì¤·¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥³¥Ä¥³¥ÄÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È»Ò°é¤Æ¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£³ø°æ¥¢¥Ê¤Ï24Ç¯12·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö½©¤ËÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤ë¡£¡ÖË¡Î§¤ÎÃÎ¼±¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡½Õ¤«¤é¤Ï¹ÔÀ¯½ñ»Î¤Î»Å»ö¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤â´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³¤Ï50163¿Í¤¬¼õ¸³¤·¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Ï7292¿Í¡£¹ç³ÊÎ¨¤Ï14.54¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¤ÏÆ±¤¸·Ä±þÂç¤ÎË¡³ØÉô(À¯¼£³Ø²Ê)¤òÂ´¶È¤·¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥°¥Ã¥É!¥âー¥Ë¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥¹¥¿ー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î½»ÅÄ¼ÓÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤â¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤èー¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÊÙ¶¯¤Ê¤ó¤ÆÂº·É¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤È¤È¤â¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡£²áµî¤Ë¼õ¸³·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤ÎÆñ²ò¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿È¿±þ¤ä¡ÖÍ§Ã£¤â¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬À¨¤¯¶ìÏ«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î³ø°æ¥¢¥Ê¤ÏÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£3µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢C.P.A.¥Áー¥º¸¡Äê¡¢´Á»ú¸¡Äê2µé¡¢±Ñ¸¡2µé¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë