¸½ÌòÀ¤Âå¤ÏÂçÉÂ¤·¤¿¤é¡Ö»à¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¡×¤Ê¤Î¤«¡©¼«Ì±°µ¾¡¤Ç¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¡×ÂçÉý°ú¤­¾å¤²¤Î¾×·â

¸½ÌòÀ¤Âå¤À¤±ÁÀ¤¤ÂÇ¤Á¤Î¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¡×²þÀµ°Æ
¹â»Ô°µ¾¡¤ÎÁªµó·ë²Ì¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â°ú¤¾å¤²¡×¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£2027Ç¯¤Î²þÀµ°Æ¤Ç¤ÏÇ¯¼ý700Ëü±ß¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â¤ÏÌó·î11Ëü±ß¤È¤ª¤è¤½3³ä°Ê¾å¤â¤Î°ú¤¾å¤²¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤Ç½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ï¤º¤«4¡óÁý¤È¤Û¤Ü¿ø¤¨ÃÖ¤¡£70ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿Í¥¶ø¤â²¹Â¸¤µ¤ì¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¡¢¤È¤ê¤ï¤±¸½Ìò¤ÎÏ«Æ¯¼ÔÁØ¡×¤ËÉéÃ´¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÇËÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Ï°ìÅÙ¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡Ö2Ç¯¤´¤È¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¾å¸Â³Û¤¬¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¼ã¼Ô¤ËÇ®Îõ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤À¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹âÎð¼Ô¥¦¥±»Ö¸þ¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ°ú¤¾å¤²¤Ë»¿À®¡¢È¿ÂÐ¤Ð¤«¤ê¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÀ°Íý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤â¸«Æ¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¯¼ý700Ëü¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ï4³ä¶á¤¤ÃÍ¾å¤²¤À¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º
¹ñÌ±³§ÊÝ¸±À©ÅÙ¤È¤¤¤¦¤È¡¢1¡Á3³ä¤ÎÁë¸ýÉéÃ´¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¼ê½Ñ¤ä¹â³ÛÌôºÞ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È°åÎÅÈñ¤Ï²¿É´Ëü±ß¤Ë¤âµÚ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»ÙÊ§¤¤¤¤ì¤º¤Ë°åÎÅ¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¤ê¡¢°åÎÅÈñ¤Ë¤è¤Ã¤Æºâ»º¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤È¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áë¸ý¤Ç¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Ë½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÖÊÝ¸±¡×¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Îã¤¨¤ÐÇ¯¼ý700Ëü±ß¤Î²ñ¼Ò°÷¤¬100Ëü±ß¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢°åÎÅÈñ¤Î¤¦¤Á70Ëü±ß¤Ï¸øÈñ»Ù½Ð¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï¾å¸Â¤Ç¤¢¤ëÌó8Ëü¿ôÀé±ß¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢»Ä¤ê¤ÎÌó21Ëü±ß¿ôÀé±ß¤¬¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤È¤·¤Æ¸øÈñ¤«¤é»Ù½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²þÄê°Æ¤Ç¤Ï¸½¹Ô¤Î4¤Ä¤Î½êÆÀ¶èÊ¬¤ò¤½¤ì¤¾¤ì3Ê¬³ä¤·¡¢·×12¶èÊ¬¤È¤¹¤ë¡£3Ê¬³ä¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¹â½êÆÀÂ¦¤À¤È3³äÄøÅÙ¤Î»ÙÊ§¤¤¾å¸Â°ú¤¾å¤²¤È¤Ê¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÇ¯¼ý650~770Ëü±ß¤Î½êÆÀ¶èÊ¬¤Ç¤ÏÌó8Ëü±ß¤«¤éÌó11Ëü±ß¤Ø¤È¡¢37.5%¤â¤Î°ú¤¾å¤²¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç°ú¤¾å¤²¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï70ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¸Â¤ê¡¢Èó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ï2Ëü±ßÁ°¸å¤¬»ÙÊ§¤¤¾å¸Â¤È¶ËÃ¼¤ËÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²þÄê°Æ¤Ç¤â¤Û¤Ü¿ø¤¨ÃÖ¤¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¹âÎð¼Ô¤Î¤ß¡¢¡Ö³°ÍèÆÃÎã¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆþ±¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¤é°åÎÅµ¡´Ø¤ËÄÌ±¡¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢Èó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ç8000±ß¡¢½êÆÀ370Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð18000±ß¤Þ¤Ç¤È¡¢»ÙÊ§¤¤¾å¸Â¤¬¤µ¤é¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤À¡£³°ÍèÆÃÎã¤Î¤ßÀ¤ÂÓ½êÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ä¿Í½êÆÀ¤¬»²¾È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹âÎð¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
³°ÍèÆÃÎã¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Åö»þ¡¢³°Íè¼£ÎÅ¤Ï¹â·ì°µ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿ËýÀ¼À´µ¤ÎÅêÌô¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ê¤â¤Î¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢Ê¬»ÒÉ¸ÅªÌô¤ä¥Ð¥¤¥ªÀ½ºÞ¤È¤¤¤Ã¤¿¹â³Û¤Ê¿·Ìô¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢³°Íè¼£ÎÅ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âËè·î½½¿ôËü±ß°Ê¾å¤«¤«¤ë¤Ê¤É¡¢»þÂå¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¹âÎð¼Ô¤Î¤ßÍ¥¶ø¤¹¤ë¡Ö³°ÍèÆÃÎã¡×¤Î¤ª¤«¤·¤µ
°åÎÅ¤Î¡ÈÃÍÃÊ¡É¤Ï¼õ¿Ç¹ÔÆ°¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¸²Ãø¤Ê¤Î¤Ï¡¢·î¤Ë½½¿ôËü±ß¤Û¤É¤È¤Ê¤ë¥ê¥¦¥Þ¥Á¤äÈéÉæ¼À´µ¤Î¥Ð¥¤¥ªÀ½ºÞ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÏËýÀ¼À´µ¤ËÂÐ¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³°ÍèÆÃÎã¤Î¤Ê¤¤Æ¯¤¯À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹â¤¤·ÐºÑÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤ÎÌô²Á¤¬¿ô½½Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¹â³Û¤Ê¹³¤¬¤óºÞ¡ÊÊ¬»ÒÉ¸ÅªÌô¡Ë¤ä¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²¯±ßÃ±°Ì¤¬¤«¤«¤ëÆñÉÂ¼£ÎÅÌô¤Ï¡¢Å¬±þ¾ÉÎã¤¬¸·³Ê¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á»È¤¤ÊüÂê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³°ÍèÆÃÎã¤Î¤¢¤ë70ºÐ°Ê¾å¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Æ¯¤¯À¤Âå¤Ç¤ÏÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ò¡È³èÍÑ¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â³ÛÌôºÞ¤Ëµ¤·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï²þÀµ°Æ¤Ç¤Û¤Ü¿ø¤¨ÃÖ¤¡£¤½¤ì¤ËÈ¿¤·½êÆÀ¤¬°ìÄê°Ê¾å¤ÎÆ¯¤¯À¤Âå¤Ï¡¢¤¤¤ÞµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Î°ú¤¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¤¦¤±¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤êº£¤Î²þÀµ°Æ¤Ç¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹â³ÛÌôºÞ¤Ø¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬¤µ¤é¤Ë½Å¤¯¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÌäÂê¤¬Â¿¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Ë²þ³×¤Î¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¤Ê¤ë¡£ÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£
¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤¬¡ÖÍ½»»Åª¤Ë¾®¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò
¤³¤Î¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù½Ð¤Ï¤ª¤è¤½3Ãû±ß¤Ç¡¢°åÎÅÊÝ¸±µëÉÕÁ´ÂÎ¤Î6.8%¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Ï¾®¤µ¤ÊÍ½»»¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¤«¤é¸ºÌÈ¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤ÎÁí·×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
Îã¤¨¤ÐÀè¤Û¤É¤ÈÆ±¤¸¤¯100Ëü±ß¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î¹ñÌ±Ç¯¶âÊë¤é¤·¤Ç½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢90Ëü±ß¤Ï¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¤«¤é¤Î»Ù½Ð¡¢¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¤Ï2Ëü4600±ß¡¢»Ä¤êÌó7Ëü5400±ß¤¬¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤«¤é¤Î»Ù½Ð¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤Ç¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¹â³Û°åÎÅÈñ»Ù½Ð¤Ï¸«¤«¤±¾å¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï¤µ¤é¤Ë¾®¤µ¤¯¡¢°ìÊý¤Î¸øÅª°åÎÅÈñ»Ù½Ð¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¹ñÌ±°åÎÅÈñ¤Î³µ¶·¤ò»²¾È¤¹¤ë¤È¡¢¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅµëÉÕ16.5Ãû±ß¤Î¤¦¤Á¡¢¹â³Û°åÎÅÈñµëÉÕ³Û¤Ï0.8Ãû±ß¤È°ì¸«¾¯³Û¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·Áë¸ýÉéÃ´1³ä¤¬73%¡¢2³ä¤¬20%¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¤È¡¢4¡Á6Ãû±ß¤â¤Î°åÎÅÈñ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
Æ¯¤¯À¤Âå¤¬¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇÉéÃ´¤Ç»Ù¤¨¤ë¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅµëÉÕ¤Î¡¢¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤Î°åÎÅÈñ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤Ï½ÅÍ×¤ÊµÄÂê¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
