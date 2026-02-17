¹Ã»Ò±à¤ÇÄËº¨¸£À©»à¡ÖÌîµå¼¤á¤ë¡×¡¡Æ¨¤·¤¿¥µ¥è¥Ê¥é¡Ä¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¡È»ö¸å½èÍý¡É
¡¡ÀÄ¿¹¸©Î©»°Âô¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿ÂÀÅÄ¹¬»Ê»á¡Ê¸µ¶áÅ´¡¢µð¿Í¡¢ºå¿À¡¢ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï1969Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½àÍ¥¾¡±¦ÏÓ¤À¡£±äÄ¹18²ó0-0ºÆ»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾»³¾¦¤È¤Î·è¾¡Àï¤ÏÅÁÀâ¤À¤¬¡¢¤½¤Î²Æ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»îÎý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½Õ¤ÎÅìËÌÂç²ñ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î1²óÀïÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Åö»þÆüÂç4Ç¯¤À¤Ã¤¿º´Æ£Æ»ÏºÅê¼ê¡Ê¸µÆî³¤¡¢ÂçÍÎ¡Ë¤Î»ØÆ³¤â¼õ¤±¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1969Ç¯½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»°Âô¹â¤Ï2²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£Ï²¾¦¤È±äÄ¹15²ó¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢2-4¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£ÂÀÅÄ»á¤Ï¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¥¦¥Á¤¬¾¡¤Æ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËþÎÝ¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¾®ÈæÎà´¬¡Ê±Ñ½©Êá¼ê¡Ë¤¬¥»¥«¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¡£1ÅÀ¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥µ¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤µ¤¨´Ô¤ì¤Ð¾¡¤Á¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Á¤ç¤í¤Á¤ç¤í¤Á¤ç¤í¤Ã¤Æ¡¢¾®ÈæÎà´¬¤¬¸£À©¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤½¤Î²ó¥¼¥í¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÂçºåÂåÉ½¤ÎÏ²¾¦¤È¸ß³Ñ¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¨¤¿¤ó¤Ç¡¢¼«¿®¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¾®ÈæÎà´¬¤ÏÉé¤±¤¿¤³¤È¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¡ØÌîµå¤ò¼¤á¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤Í¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤È¤«¤Ê¤À¤á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¡£½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤¿¼ç¾¤Î²ÏÂ¼¿¿Êá¼ê¤¬ÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤ÇÎ¥Ã¦¡¢°Ê¹ß¡¢ÂÀÅÄ»á¤Ï¤³¤Î¾®ÈæÎà´¬Êá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÇÅÁÀâ¤Î²Æ¤òÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÁûÆ°¡É¤ò·Ð¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½Õ¤ÎÅìËÌÂç²ñ1²óÀï¤ÇÀçÂæ¹©¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¼ÇÏÉ¾¤â¡È»°Âô¹â¹»¤Î¤¿¤á¤ÎÅìËÌÂç²ñ¡¢¤â¤¦Éé¤±¤ëÁê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤é¤âÅöÁ³¡¢Éé¤±¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤¬1²óÀï¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Î³ÚÅ·ËÜµòÃÏ¤ÎµÜ¾ëµå¾ì¤Ç¡Ä¡Ä¡£ÀçÂæ¤Ç¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÜ¾ë¸©¤«¤é¤Ï3¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀçÂæ¹©¤ÏµÜ¾ë¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦º¸¤¦¤Á¤ï¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¤¢¤ì¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡Á°Ç¯¡Ê1968Ç¯¡Ë½©°Ê¹ß¤Ç¡¢ÅìËÌÃÏ¶è¤Î³Ø¹»¤Ë½é¤á¤ÆÉé¤±¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£ÌýÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éé¤±¤¿»þ¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ç¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Õ¤ó¤É¤·¤òÄù¤áÄ¾¤·¤Æ²Æ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¼¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤Ìô¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Éé¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¹â¹»Ìîµå¤Ã¤Æ²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Í¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥¹¥È¥ì¡¼¥È1ËÜ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÀÅÄ»á¤ÏºÇ¸å¤Î²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥«¡¼¥Ö¤ÎÎý½¬¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀÄ¿¹Âç²ñ¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤À¤±¤Ç¹Ô¤±¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ã»Ò±à¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡×¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢»°Âô¥Ê¥¤¥ó¤ÏÆüÂç¤Î²ÏÆâÃé¸ã´ÆÆÄ¤äº´Æ£Åê¼ê¤Ë¤â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅö»þ¡¢»°Âô¤ÏÆüÂç¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°¤«¤é»þ¡¹¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤Î»þ¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¸å¤Î¥É¥é1±¦ÏÓ¤«¤é·ã¥¢¥Ä¸ÀÍÕ¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É
¡¡ÂÀÅÄ»á¤Ï1969Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¶áÅ´¤Ë1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤ÆÆþÃÄ¤¹¤ë¤¬¡¢ÆüÂç¡¦º´Æ£Åê¼ê¤âÆ±¤¸Ç¯¤ÎÆî³¤¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¡¢1970Ç¯¤Î¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¯¡£¤½¤ó¤Ê4ºÐÇ¯¾å¤ÎÂç³ØÀ¸±¦ÏÓ¤«¤éÂÀÅÄ»á¤Ï²¿ÅÙ¤âµ¤¹ç¤òÃíÆþ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¹â¹»Ìîµå¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤é¤Ê¡£¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤âÀäÂÐ¼ê¤òÈ´¤¯¤Ê¡ª¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¼ê¤òÈ´¤¤¤¿»î¹ç¤ò¤ä¤ë¤È¼¡¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ°ìÇÕ¹Ô¤±¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡·ã¥¢¥Ä¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¶¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¥°¥¤¥°¥¤²¡¤¹¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ïµ¤»ý¤Á¤À¤¾¡ª¡¡µå¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÀäÂÐ¾è¤ê°Ü¤ë¤«¤é¡¢¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂÌÌÜ¤À¡ª¡¡ÌÂ¤Ã¤¿¤é¶¯µ¤¤Ç¹¶¤á¤í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Àº¿ÀÌÌ¤Î¤³¤È¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¡£ÂÀÅÄ»á¤¬¾ï¤ËÁ°¤ò¸þ¤¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öº´Æ£¤µ¤ó¤Ë¡Ø²¶¤Ï¤â¤¦´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤«¤«¤ë¡£Â¿Ê¬¡¢¤ªÁ°¤â¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¥×¥í¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÂÎ¤¬¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Æ¤Í¡£¤Ç¡¢Îý½¬ÍÑ¤Î¾å²¼¿¿¤ÃÇò¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¡Ø¤³¤ì¤ä¤ë¤ï¡Ù¤Ã¤ÆÅÏ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØËÍ¤Ë¤Ï¥Ö¥«¥Ö¥«¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤¬Ãå¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¥Ç¥«¤¯¤Ê¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡£º£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¢ÂçÀÚ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡ÁªÈ´¸å¤ÎÅìËÌÂç²ñ1²óÀïÉé¤±¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤é¡¢ÂÀÅÄ»á¤â¡¢»°Âô¥Ê¥¤¥ó¤âµ¤¹ç¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â¤¬µ»ÎÌ¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£¡ÖÆüÂç¤Î²ÏÆâ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¼éÈ÷¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«¡¢ºîÀï¤È¤«¡¢Æ¬¤ò»È¤¦ÉôÊ¬¤â¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î²¿¤Ë¤â½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡£¤½¤·¤Æ1969Ç¯¹â¹»3Ç¯¤Î²Æ¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¡¢½¸ÂçÀ®¤Î²Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë