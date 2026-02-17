ÄêÇ¯¸å¤ËÉ×ÉØ¤Ç¡Ö¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î´ÉÍý¿Í¡×¤Î»Å»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÄÂ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë´ÖÂÐ±þ¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤Î½»µï·ó»Å»ö¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹´ÉÍý¿Í¤Î»Å»ö¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î´ÉÍý¿Í¤Ï¡¢·úÊª¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Á¡¢½»¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¡¢Æü¾ï¤Îº¤¤ê¤´¤È¤òÀ°¤¨¤ëÌò³ä¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆþµï»þ¤Î°ÆÆâ¤ä¸°¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¡×¡ÖÂàµî»þ¤Î³ÎÇ§¡×¡Ö¶¦ÍÑÉô¤ÎÀ¶ÁÝ¤äÈ÷ÉÊ¤ÎÊä½¼¤ä´ÊÃ±¤ÊÅÀ¸¡¡×¡Ö¥ëー¥ë¤ÎÀâÌÀ¤ÈÃí°Õ´µ¯¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£½»¿ÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¾õ¶·¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¤é±¿±Ä²ñ¼Ò¤ä¥ªー¥Êー¤Ë°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤Ç½»¤ß¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤òÊ¬Ã´¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆüÃæ¤Î½ä²ó¤ÈÀ¶ÁÝ¤ÏÂÎÎÏ¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¤Û¤¦¡×¡ÖÆþÂàµî¤ÎÀâÌÀ¤äÏ¢Íí¤ÏÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Û¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ìò³ä¤ò·è¤á¤ë¤È²ó¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢2¿Í¤È¤âÁ´Éô¤ò´°àú¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤«¡×¤òÀþ°ú¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²ÈÄÂÌµÎÁ¤ÎÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª Ìë´ÖÂÐ±þ¤ÎÉéÃ´¤ÈÀÇ¶â¤ÎÃí°ÕÅÀ
½»¤ß¹þ¤ß´ÉÍý¿Í¤Ç¤Ï¡¢Ìë´ÖÂÐ±þ¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÌë¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂÔµ¡»þ´Ö¤¬¡È¼Â¼ÁÅª¤Ë¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤«¡É¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ç¤â¡¢¡ÖµÙ·Æ¤ÏÏ«Æ¯¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÔµ¡»þ´Ö¤Ê¤É¤Î¡È¼êÂÔ»þ´Ö¡É¤ÏµÙ·Æ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤»Ï¤á¤Æ¤«¤éº¤¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÌë´Ö¤Î°ì¼¡ÂÐ±þ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤«¡ÊÁû²»Ãí°Õ¡¦¸°Ê¶¼ºÂÐ±þ¡¦µßµÞÍ×ÀÁ¤Þ¤Ç¡Ë¡×¡Ö²¿Ê¬°ÊÆâ¤Ë½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¡×¡Ö·î¤Ë²¿²ó¤¯¤é¤¤¤«¡×¡ÖÂåµÙ¤ä¼êÅö¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¡Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¶ÛµÞÁë¸ý¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤¬Û£Ëæ¤À¤È¡¢²ÈÄÂ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤â¡È¾ï¤Ëµ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤À¸³è¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÀÇ¶â¤Ç¤¹¡£½»¤ß¹þ¤ß¤Ç½»µï¡Ê¼ÒÂð¤äÎÀ¤ËÎà¤¹¤ë¤â¤Î¡Ë¤òÌµ½þ¤Þ¤¿¤Ï°Â¤¯ÂßÍ¿¤µ¤ì¤ë·Á¤À¤È¡¢¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ÈÄÂÁêÅö³Û¤¬µëÍ¿¤È¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÎã³°¤â¤¢¤ê¡Ë¡£
¼ÂÌ³¤Ç¤Ï±¿±Ä²ñ¼ÒÂ¦¤¬½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²ÈÄÂÌµÎÁ¡á¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤º¡¢µëÍ¿ÌÀºÙ¤ä¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤Ç¤É¤¦°·¤ï¤ì¤ë¤«¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤Î½»µï·ó»Å»ö¤È¤·¤Æ¸þ¤¯É×ÉØ¡¦¸þ¤«¤Ê¤¤É×ÉØ¤ÎÆÃÄ§
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î´ÉÍý¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Öº¤¤ê¤´¤È¤òÊ¹¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÀ¸³è²»¤ä¶¦Í¥ëー¥ë¤ò¼é¤ëÊ¸²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×É×ÉØ¤Ç¤¹¡£
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ï½»¿Í¤ÎÇ¯Îð¤âÀ¸³è¥ê¥º¥à¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÉÍý¿Í¤¬¡ÈÀµ¤·¤µ¤Ç²¡¤¹¡É¤è¤ê¡¢¡ÈÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤òºî¤ë¡ÉÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£½»µï¤È»Å»ö¤¬°ìÂÎ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤¬ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤ÏÏ·¸å¤ËÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸þ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤¬¶¹¤¤¤È¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÌëÃæ¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÂÎÄ´¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤ËÉéÃ´¤¬ÊÐ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÌë´ÖÂÐ±þ¤¬Â¿¤¤Êª·ï¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿çÌ²¤¬Êø¤ì¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢±þÊçÁ°¤ËÉéÃ´¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ìë´ÖÂÐ±þ¤¬·î5²ó¤Ç¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê30Ê¬～1»þ´Ö¤«¤«¤ëÁÛÄê¤Ê¤é¡¢·î¤Ë¿ô²ó¤Ï¿çÌ²¤äµÙ·Æ¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³è¥ê¥º¥à¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤µöÍÆ¤Ç¤¤ë¤«¤ò¡¢É×ÉØ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò¸º¤é¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ò·ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î´ÉÍý¿Í¤ò°Â¿´¤·¤Æ»Ï¤á¤è¤¦
É×ÉØ¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹´ÉÍý¿Í¤Ï¡¢ÆþÂàµîÂÐ±þ¤äÀ¶ÁÝ¡¦½ä²ó¤Ê¤É¤òÊ¬Ã´¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ï·¸å¤Î¡Ö½»¤Þ¤¤¤ÎÉÔ°Â¡×¤È¡Ö¤Û¤É¤è¤¤¼Ò²ñ»²²Ã¡×¤òÆ±»þ¤ËËþ¤¿¤·¤ä¤¹¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Å¬À¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìë´ÖÂÐ±þ¤È¸Æ¤Ó½Ð¤·ÂÐ±þ¤Î¥ëー¥ë¤Ç¤¹¡£ÂÔµ¡¤Î¼«Í³ÅÙ¤ä¶ÛµÞ»þ¤ÎÏ¢ÍíÂÎÀ©¡¢¼êÅö¤äÂåµÙ¡¢¤½¤·¤Æ½»µïÄó¶¡¤ÎÀÇÌ³¾å¤Î°·¤¤¤Þ¤Ç¡¢·ÀÌóÁ°¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾ò·ï¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤ëÊª·ï¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ì¤Ð¡¢²È·×¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤¡È½»¤Þ¤¤·ó»Å»ö¡É¤È¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ë¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê Ï«Æ¯´ð½à¾ðÊó¡§FAQ¡Ê¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¡Ë－Ï«Æ¯´ð½àË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëQ&A Ï«Æ¯»þ´Ö¡¦µÙ·Æ¡¦µÙÆü´Ø·¸
¹ñÀÇÄ£ No.2597 »ÈÍÑ¿Í¤Ë¼ÒÂð¤äÎÀ¤Ê¤É¤òÂß¤·¤¿¤È¤
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー