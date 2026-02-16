本日の【上場来高値更新】 三井金属、日本マイクロなど83銘柄
本日の日経平均株価は、朝高も利益確定の売りが優勢となり、前週末比135円安の5万6806円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は83社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、AIサーバー向け電解銅箔好調で今期業績予想を増額した三井金属 <5706> [東証Ｐ]、AIサーバー関連でCCL成形用真空大型プレス機が収益を牽引した北川精機 <6327> [東証Ｓ]、 メモリー向け好調で前期は計画上振れで最高益となった日本マイクロニクス <6871> [東証Ｐ]など。そのほか、アールプランナー <2983> [東証Ｇ]は11日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1968> 太平電 東Ｐ 建設業
<2224> コモ 東Ｓ 食料品
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<2344> 平安レイ 東Ｓ サービス業
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<2975> スターマイカ 東Ｐ 不動産業
<2983> アールプラン 東Ｇ 不動産業
<2993> 長栄 東Ｓ 不動産業
<3168> ＭＥＲＦ 東Ｓ 卸売業
<3299> ムゲンＥ 東Ｓ 不動産業
<3321> ミタチ産業 東Ｓ 卸売業
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3837> アドソル日進 東Ｐ 情報・通信業
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<3997> Ｔワークス 東Ｓ 情報・通信業
<4041> 日曹達 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4231> タイガポリ 東Ｓ 化学
<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品
<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品
<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業
<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業
<4894> クオリプス 東Ｇ 医薬品
<4971> メック 東Ｐ 化学
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5071> ヴィス 東Ｓ サービス業
<5108> ブリヂストン 東Ｐ ゴム製品
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5184> ニチリン 東Ｓ ゴム製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5982> マルゼン 東Ｓ 金属製品
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6113> アマダ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ 機械
<6305> 日立建機 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6328> 荏原実業 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6486> イーグル工 東Ｐ 機械
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<7014> 名村造 東Ｓ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7409> エアロエッジ 東Ｇ 輸送用機器
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7481> 尾家産 東Ｓ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7504> 高速 東Ｐ 卸売業
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7781> 平山 東Ｓ 精密機器
<7936> アシックス 東Ｐ その他製品
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8098> 稲畑産 東Ｐ 卸売業
<8117> 中央自 東Ｓ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8157> 都築電 東Ｐ 情報・通信業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業
<8928> 穴吹興産 東Ｓ 不動産業
<9221> フルハシＥ 東Ｓ サービス業
<9476> 中央経済ＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<9551> メタウォータ 東Ｐ 電気・ガス業
<9780> ビステム 東Ｓ サービス業
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
株探ニュース